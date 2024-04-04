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    Возьмёт ли «Кливленд» реванш за проигрыш от «Финикса»?

    «Финикс» — «Кливленд». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Кливленд»
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    «Торонто» — «Кливленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Футпринт Центр» 4 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Апреля 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: Баскетболисты из Аризоны занимают 7 место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» одержал 44 победы и потерпел 31 поражение.

    Последние матчи: Лидер «Финикса» Девин Букер принёс победу своей команде в поединке против «Нью-Орлеана» (124:111). Защитник отправил в кольцо соперника 52 очка, совершил 3 подбора и отдали 9 передач.

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добился успеха в поединках против «Сан-Антонио» (131:106) и «Денвера» (104:97).

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает 3 место, одержав 46 побед и потерпев 30 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из штата Огайо добилась победы над «Ютой» (129:113). В составе победителей результативностью отметился Карис ЛеВерт, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Выбыли из строя ещё два баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Исаак Окоро (травма пальца) и Дин Уэйд (травма колена).

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды Донован Митчелл и Макс Струс, у которых была травма колена. Восстановился также Эван Мобли, у которого была травма лодыжки.

    Стоит отметить две победы «Кливленда» в матчах против «Филадельфии» (117:114) и «Шарлотт» (115:92). Были и неудачные игры с «Денвером» (101:130) и «Шарлотт» (111:118).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» и «Финикс» сыграли один раз

    • «Финикс» одержал победу над «Кливлендом» в первом круге регулярного чемпионата (117:111)

    • «Кливленд» и «Финикс» одержали по три победы в последних пяти матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Кливленда» — 2.82.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии пока в пользу «Финикса», который выиграл в первом круге с разницей в 6 очков. Можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: В прошлом очном поединке «Финикс» и «Кливленд» забросили друг другу 228 очков.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Кливленд» с коэффициентом 2.90. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Кливленд» реванш за проигрыш от «Финикса»?
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