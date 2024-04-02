ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Спасибо, мистер Ивич!». «Краснодар» Мусаева не смог одолеть «Локомотив» Томас НовакТоп-10 самых недооцененных центральных нападающих НХЛ и их подлинная значимость Ламин Ямаль и Ферин ЛопесМолодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи
  • 00:01
    • Синнер стал победителем «Мастерса» в Майами
  • 23:52
    • «Реал» одержал уверенную победу над «Атлетиком»
  • 23:41
    • «ПСЖ» в меньшинстве победил «Марсель»
  • 21:43
    • «Локомотив» ушел от поражения в игре с «Краснодаром»
  • 21:27
    • «Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Алавес», Захарян сделал голевой пас
    Все новости спорта

    «Бостон» разгромит соперника?

    «Шарлотт» — «Бостон». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Спектрум Центр» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Шарлотт» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» расположился на 13 месте, одержав 18 побед и потерпев 55 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «шершни» на своей арене проиграли «Голден Стэйт» (97:115).

    Не сыграют: «Шарлотт» не может рассчитывать на 5 баскетболистов в предстоящей игре. С травмой лодыжки в лазарете находятся Коди Мартин, Ламело Болл и Сетт Карри. С проблемами спины из строя выбыл Марк Уильямс, а Алексей Покусевски не сможет сыграть из-за болезни.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Вернулся в строй команды Давис Бертанс, у которого была травмы лодыжки. В последних пяти встречах «Шарлотт» смог выиграть лишь у «Кливленда» (118:111). Также команда потерпела неудачу в играх с «Кливлендом» (92:115), «Атлантой» (91:132) и «Орландо» (92:112).

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» — клуб, который себе обеспечил досрочный выход в плей-офф НБА. «Кельты» заняли первое место в турнирной таблице Восточной конференции при 58 победах и 16 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Лидер Восточной конференции «Бостон» выиграл у «Нью-Орлеана» (104:92). Вклад в победу клуб внёс Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 9 подборов и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: Дэвисон выбыл из строя из-за травмы лодыжки. Под вопросом участие Джадена Спрингера, который травмировал колено.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: В строй команды после травм вернулись Кристапс Порзингис, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Джру Холидей.

    К тому, же «бостонским кельтам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «Бостон» уступил в матчах против «Атланты» (122:123, 118:120).

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» и «Бостон» в этом сезоне сыграли дважды

    • «Шарлотт» выиграл у «Бостона» со счётом 121:118

    • «Бостон» переиграл «Шарлотт» со счётом 127:99

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Шарлотт» — 8.10.

    ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Бостона» (-17.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Шарлотт» забрасывают друг другу от 226 до 239 очков.

    Ставка: ТБ 219 с коэффициентом 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Торонто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шарлотт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бруклин — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Болонья — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ван Аш — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мартерер — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Бостон» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» разгромит соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры