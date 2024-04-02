В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Спектрум Центр» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Шарлотт» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» расположился на 13 месте, одержав 18 побед и потерпев 55 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «шершни» на своей арене проиграли «Голден Стэйт» (97:115).

Не сыграют: «Шарлотт» не может рассчитывать на 5 баскетболистов в предстоящей игре. С травмой лодыжки в лазарете находятся Коди Мартин, Ламело Болл и Сетт Карри. С проблемами спины из строя выбыл Марк Уильямс, а Алексей Покусевски не сможет сыграть из-за болезни.

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Состояние команды: Вернулся в строй команды Давис Бертанс, у которого была травмы лодыжки. В последних пяти встречах «Шарлотт» смог выиграть лишь у «Кливленда» (118:111). Также команда потерпела неудачу в играх с «Кливлендом» (92:115), «Атлантой» (91:132) и «Орландо» (92:112).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» — клуб, который себе обеспечил досрочный выход в плей-офф НБА. «Кельты» заняли первое место в турнирной таблице Восточной конференции при 58 победах и 16 поражениях.

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Последние матчи: Лидер Восточной конференции «Бостон» выиграл у «Нью-Орлеана» (104:92). Вклад в победу клуб внёс Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 9 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: Дэвисон выбыл из строя из-за травмы лодыжки. Под вопросом участие Джадена Спрингера, который травмировал колено.

Состояние команды: В строй команды после травм вернулись Кристапс Порзингис, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Джру Холидей.

К тому, же «бостонским кельтам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «Бостон» уступил в матчах против «Атланты» (122:123, 118:120).

Статистика для ставок

«Шарлотт» и «Бостон» в этом сезоне сыграли дважды

«Шарлотт» выиграл у «Бостона» со счётом 121:118

«Бостон» переиграл «Шарлотт» со счётом 127:99

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Шарлотт» — 8.10.

ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции.

Ставка: Фора «Бостона» (-17.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Шарлотт» забрасывают друг другу от 226 до 239 очков.

Ставка: ТБ 219 с коэффициентом 1.89.