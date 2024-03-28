В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 9 место. «Быки» уже провели 72 матча в регулярном чемпионате, одержав 34 победы и потерпев 38 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» не смог устоять в поединке против «Вашингтона», проиграв «колдунам» со счетом 105:107.

Не сыграют: В лазарете иллинойского клуба находятся Джулиан Филиппс, у которого травма ноги. Выбыл из строя также Лонзо Болл (травма колена), Зак Лавин (травма лодыжки) и Патрик Уильямс (травма ноги).

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Состояние команды: У «Чикаго» на данный момент наблюдается проигрышная серия, которая состоит из трёх матчей. Ранее коллектив из Иллинойса выиграл у «Бостона» (124:113) и «Хьюстона» (127:117).

«Индиана»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 6 место, эта строчка может позволить команде из Индианаполиса квалифицироваться в плей-офф турнира. «Иноходцы» уже провели в этом сезоне 73 матча, одержав 41 победу и потерпев 32 проигрыша.

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Последние матчи: В последней игре чемпионата «Индиана» на выезде переиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (133:116). В составе «иноходцев» самым результативным стал камерунский форард Паскаль Сиакам, который набрал 31 очко.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Иноходцы» в последних играх выступают с переменным успехом. Были обыграны «Голден Стэйт» (123:111) и «Детройт» (122:103), но проиграны встречи против «Лос-Анджелес Лейкерс» (145:150), и «Кливленда» (103:108).

Статистика для ставок

В этом сезоне соперники играли три раза

«Чикаго» обыграл «Индиану» в этом сезоне два раза (145:150, 103:108)

Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Чикаго» — 2.20.

ТБ 235 и ТМ 235 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Чикаго» уже есть опыт победной игры над «Вашингтоном». Несмотря на отсутствие в составе команды лидеров Кайла Кузмы и Исаии Ливерса, «быки» всё-же могут добиться новой победы над «парикмахерами».

Ставка: «Чикаго» (-13) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Чикаго» и «Вашингтона» забросили друг другу 290 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 235 с коэффициентом 1.90.