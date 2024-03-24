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    «Шарлотт» сможет ещё раз огорчить «Атланту»?

    «Атланта» — «Шарлотт». Ставка (к. 3.65) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Шарлотт»
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    «Шарлотт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 11 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Атланта» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2024 года

    «Атланта»

    Турнирное положение: Хочется верить, что проблемы «Атланты» с травмированными в скором времени пропадут совсем, но пока что они тянут команду вниз турнирной таблицы Востока.

    Последние матчи: За шесть последних поединков коллектив из Джорджии смог победить только в одном матче, но с десятой позиции в конференции все равно пока что попадает в плей-ин.

    Травмированные игроки: У Макмиллана продолжается головная боль с травмированными игроками. Сейчас он не может рассчитывать на Бафкина, Гриффина, Бея, Гейе, Джонсона и Янга. Под вопросом участие в матче Ланди и Мэттьюза.

    Общий тонус клуба: Матч против «Шарлотт» может стать настоящей отдушиной для коллектива из Джорджии, поскольку «Хорнетс» им обыграть будет вполне по силам.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Шарлотт» окончательно смирился с завершением текущего сезона в качестве неудачника, но выигрывать удаётся лишь по праздникам.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Атака клуба из Северной Каролины совсем ослабла, поскольку в трех последних проигранных матчах «Хорнетс» даже не смогли добраться до отметки в 100 набранных очков.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб клуба из Северной Каролины не может рассчитывать на Мартина, Макгоуэнса, Болла, Карри и Уильямса.

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    Общий тонус клуба: С такими потерями и общим настроением клуба рассчитывать на успех в матче против не самых сильных «ястребов» будет проблематично.

    Статистика для ставок

    • Четыре последних очных встречи остались за «Шарлотт»

    • «Атланта» за шесть последних поединков выиграла всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.22, а на победу «Нью-Орлеана» — 3.65.

    Прогноз: Учитывая опыт предыдущих встреч и количество травм у «Атланты», то этот матч вполне может остаться за гостями.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть весьма высоким, учитывая предыдущие матчи между этими клубами.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.65.

    Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Шарлотт» с коэффициентом 3.65. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Шарлотт» сможет ещё раз огорчить «Атланту»?
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