В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 11 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Атланта» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: Хочется верить, что проблемы «Атланты» с травмированными в скором времени пропадут совсем, но пока что они тянут команду вниз турнирной таблицы Востока.

Последние матчи: За шесть последних поединков коллектив из Джорджии смог победить только в одном матче, но с десятой позиции в конференции все равно пока что попадает в плей-ин.

Травмированные игроки: У Макмиллана продолжается головная боль с травмированными игроками. Сейчас он не может рассчитывать на Бафкина, Гриффина, Бея, Гейе, Джонсона и Янга. Под вопросом участие в матче Ланди и Мэттьюза.

Общий тонус клуба: Матч против «Шарлотт» может стать настоящей отдушиной для коллектива из Джорджии, поскольку «Хорнетс» им обыграть будет вполне по силам.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Шарлотт» окончательно смирился с завершением текущего сезона в качестве неудачника, но выигрывать удаётся лишь по праздникам.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Атака клуба из Северной Каролины совсем ослабла, поскольку в трех последних проигранных матчах «Хорнетс» даже не смогли добраться до отметки в 100 набранных очков.

Травмированные игроки: Тренерский штаб клуба из Северной Каролины не может рассчитывать на Мартина, Макгоуэнса, Болла, Карри и Уильямса.

Общий тонус клуба: С такими потерями и общим настроением клуба рассчитывать на успех в матче против не самых сильных «ястребов» будет проблематично.

Статистика для ставок

Четыре последних очных встречи остались за «Шарлотт»

«Атланта» за шесть последних поединков выиграла всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.22, а на победу «Нью-Орлеана» — 3.65.

Прогноз: Учитывая опыт предыдущих встреч и количество травм у «Атланты», то этот матч вполне может остаться за гостями.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть весьма высоким, учитывая предыдущие матчи между этими клубами.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.65.

Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.12.