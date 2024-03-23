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    «Клипперс» добьётся очередной победы над «Портлендом»?

    «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 23 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Выше 12 места «Портленд» в этом сезоне уже не поднимается, а это значит что команда лишилась шансов на выход в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «речники» занимают 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 19 победах и 50 поражениях.

    Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (103:116).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог выиграть лишь у «Атланты» (106:102). В остальных встречах баскетболисты из штата Орегон и проиграли «Нью-Орлеану» (107:126), «Нью-Йорку» (93:105) и «Чикаго» (107:110).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 68 матчей, одержав 43 победы и потерпев 25 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принёс своей команде победу над «Портлендом» (116:103). В матче баскетбоист набрал 27 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги. К данному тандему также присоединился Теренс Манн, который травмировал плечо, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» уступили в матчах против «Атланты» (93:110) и «Нью-Орлеана» (104:112).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» трижды обыграл «Портленд» (116:103, 132:127, 123:111)

    • «Лос-Анджелес Клипперс» в среднем за игру забрасывает 105 очков

    • «Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Портленда» — 7.50.

    ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне три раза играл с «Портлендом» и всех поединках выходил победителем. «Парусники» переиграли «речников» с преимуществом от 5 до 13 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Клипперс» в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Клипперс» и «Портленда» забросили друг другу 219 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» добьётся очередной победы над «Портлендом»?
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