В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 23 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: Выше 12 места «Портленд» в этом сезоне уже не поднимается, а это значит что команда лишилась шансов на выход в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «речники» занимают 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 19 победах и 50 поражениях.

Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (103:116).

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог выиграть лишь у «Атланты» (106:102). В остальных встречах баскетболисты из штата Орегон и проиграли «Нью-Орлеану» (107:126), «Нью-Йорку» (93:105) и «Чикаго» (107:110).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 68 матчей, одержав 43 победы и потерпев 25 поражения.

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Последние матчи: Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принёс своей команде победу над «Портлендом» (116:103). В матче баскетбоист набрал 27 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги. К данному тандему также присоединился Теренс Манн, который травмировал плечо, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» уступили в матчах против «Атланты» (93:110) и «Нью-Орлеана» (104:112).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» трижды обыграл «Портленд» (116:103, 132:127, 123:111)

«Лос-Анджелес Клипперс» в среднем за игру забрасывает 105 очков

«Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Портленда» — 7.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне три раза играл с «Портлендом» и всех поединках выходил победителем. «Парусники» переиграли «речников» с преимуществом от 5 до 13 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Клипперс» в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Клипперс» и «Портленда» забросили друг другу 219 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.93.