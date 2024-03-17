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    Возьмет ли «Хьюстон» реванш у «Кливленда»?

    «Хьюстон» — «Кливленд». Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Кливленд»
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    «Сакраменто» — «Хьюстон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Хьюстоне на арене «Тойота» 17 марта. Начало встречи — в 00:00 мск. «Хьюстон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 31 победу и потерпев 35 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Вашингтон» (135:119). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 37 очков, совершив 8 подборов и отдав 2 передачи.

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из четырёх матчей. Ранее «ракеты» переиграли «Сан-Антонио» (103:101), «Сакраменто» (112:104) и «Портленд» (123:107).

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает 3 место, одержав 42 победы и потерпев 24 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из штата Огайо добилась победы над «Нью-Орлеаном» (116:95). В составе победителей результативностью отметился Дариус Гарленд, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 передач.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Есть и дисквалифицированный игрок, речь о канадском форварде Тристане Томпсоне.

    Выбыли из строя ещё два баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Эван Мобли (травма лодыжки) и Макс Струс (травма колена).

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды Донован Митчелл, у которого была травма колена. К тому же, победа «Кливленда» над «Нью-Орлеаном» прервала проигрышную серию клуба, в которую вошли встречи против «Финикса» (111:117) и «Бруклина» (101:120).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» и «Хьюстон» играли 1 раз

    • «Кливленд» в первом круге обыграл «Хьюстон» со счётом 135:130

    • Выигрышная серия «Хьюстона» состоит из 4 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Хьюстона» — 2.98.

    Фора «Хьюстона» (+6.5) и фора «Кливленда» (-6.5) принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Хьюстон» хоть и не фаворит пары, но вполне может обыграть своего соперника, несмотря на проигрыш в первой игре. Таким образом можно рискнуть и сыграть в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (+6.5) с коэффициентом 1.94.

    Прогноз: В прошлом матче «Хьюстон» и «Кливленд» забросили друг другу 265 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Кливленд» с коэффициентом 1.94. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Хьюстон» реванш у «Кливленда»?
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