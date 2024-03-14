ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса встретится с Тыбурой, Сент-Прю подерется с Нзечукву. Анонс карда UFC Vegas 88 Гарет СаутгейтПять причин, почему Саутгейт — идеальный тренер для «Манчестер Юнайтед» «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Онлайн
  • 19:25
    • Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч Кубка России с «Зенитом»
  • 17:31
    • «Ахмат» обыграл «Волгарь» и пробился в 1/8 финала Кубка России Пути регионов
    Все новости спорта

    «Атланта» сможет увезти победу из Орегона?

    «Портленд» — «Атланта». Ставка (к. 1.63) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Мода центре» 14 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Руководство «Портленда» думает над тем, как подняться с предпоследней строчки в своей конференции, но пока что выхода из сложившейся ситуации не найдено.

    Последние матчи: За пять последних проведенных матчей «Трэйл Блэйзерс» смогли выиграть лишь одну встречу, которая пришлась на игру против «Торонто» (128:118).

    Травмированные игроки: «Трэйл Блэйзерс» не могут рассчитывать на Шарпа, Уокера, Брогдона и Уильямса.

    Общий тонус клуба: В матче против совсем ослабленной «Атланты» по причине травм лидеров у хозяев паркета есть определённые шансы на успех.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Проблемы «Атланты» с игровыми ресурсами становятся все острее, и потеря места даже в зоне «плей-ин» становится все более и более явной.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Клуб Макмиллана в четырех последних матчах как-то умудрился одержать три победы, за что нужно сказать большое спасибо тренерскому штабу.

    Травмированные игроки: С травмированными у «Хокс» дела обстоят плохо, поскольку не смогут помочь своей команде Бафкин, Бей, Гейе, Джонсон, Оконгву и Янг.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: Нельзя говорить, что у гостей однозначно нет шансов на успех, но их не так много.

    Статистика для ставок

    • «Портленд» выигрывал у «Атланты» три последних очных матча на своем паркете

    • «Атланта» выиграла два последних матча на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 2.36, а на победу «Атланты» — 1.63.

    Прогноз: «Атланта» победит, но не без приключений.

    Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.

    Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рууд — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Леванте — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нарди — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  7.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Атланта» с коэффициентом 1.63. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» сможет увезти победу из Орегона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры