В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Мода центре» 14 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: Руководство «Портленда» думает над тем, как подняться с предпоследней строчки в своей конференции, но пока что выхода из сложившейся ситуации не найдено.

Последние матчи: За пять последних проведенных матчей «Трэйл Блэйзерс» смогли выиграть лишь одну встречу, которая пришлась на игру против «Торонто» (128:118).

Травмированные игроки: «Трэйл Блэйзерс» не могут рассчитывать на Шарпа, Уокера, Брогдона и Уильямса.

Общий тонус клуба: В матче против совсем ослабленной «Атланты» по причине травм лидеров у хозяев паркета есть определённые шансы на успех.

«Атланта»

Турнирное положение: Проблемы «Атланты» с игровыми ресурсами становятся все острее, и потеря места даже в зоне «плей-ин» становится все более и более явной.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Клуб Макмиллана в четырех последних матчах как-то умудрился одержать три победы, за что нужно сказать большое спасибо тренерскому штабу.

Травмированные игроки: С травмированными у «Хокс» дела обстоят плохо, поскольку не смогут помочь своей команде Бафкин, Бей, Гейе, Джонсон, Оконгву и Янг.

Общий тонус клуба: Нельзя говорить, что у гостей однозначно нет шансов на успех, но их не так много.

Статистика для ставок

«Портленд» выигрывал у «Атланты» три последних очных матча на своем паркете

«Атланта» выиграла два последних матча на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 2.36, а на победу «Атланты» — 1.63.

Прогноз: «Атланта» победит, но не без приключений.

Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.

Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.14.