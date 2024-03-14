«Портленд»
Турнирное положение: Руководство «Портленда» думает над тем, как подняться с предпоследней строчки в своей конференции, но пока что выхода из сложившейся ситуации не найдено.
Последние матчи: За пять последних проведенных матчей «Трэйл Блэйзерс» смогли выиграть лишь одну встречу, которая пришлась на игру против «Торонто» (128:118).
Травмированные игроки: «Трэйл Блэйзерс» не могут рассчитывать на Шарпа, Уокера, Брогдона и Уильямса.
Общий тонус клуба: В матче против совсем ослабленной «Атланты» по причине травм лидеров у хозяев паркета есть определённые шансы на успех.
«Атланта»
Турнирное положение: Проблемы «Атланты» с игровыми ресурсами становятся все острее, и потеря места даже в зоне «плей-ин» становится все более и более явной.
Последние матчи: Клуб Макмиллана в четырех последних матчах как-то умудрился одержать три победы, за что нужно сказать большое спасибо тренерскому штабу.
Травмированные игроки: С травмированными у «Хокс» дела обстоят плохо, поскольку не смогут помочь своей команде Бафкин, Бей, Гейе, Джонсон, Оконгву и Янг.
Общий тонус клуба: Нельзя говорить, что у гостей однозначно нет шансов на успех, но их не так много.
Статистика для ставок
- «Портленд» выигрывал у «Атланты» три последних очных матча на своем паркете
- «Атланта» выиграла два последних матча на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 2.36, а на победу «Атланты» — 1.63.
Прогноз: «Атланта» победит, но не без приключений.
Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.
Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.14.