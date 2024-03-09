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    «Милуоки» сохранит 2 место в Восточной конференции?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»
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    «Голден Стэйт» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 9 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Марта 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Минус одна позиция для «Лос-Анджелес Лейкерс», «озёрники» опустились на 10 место в Западной конференции. Баскетболисты Хэма Дарвина провели 64 матч в регулярке: 34 победы и 30 поражений.

    Последние матчи: В домашней игре против «Сакраменто» игроки «Лейкерс» допустили осечку, проиграв со счётом 120:130.

    Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, так что команда может обрести былую мощь и вернуться на победные рельсы.

    К слову, «озёрники» в последних пяти матчах добились трёх побед, обыграв «Оклахому» (116:104), «Вашингтон» (134:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112).

    «Милуоки»

    Турнирное положение: «Милуоки» оступился в последней игре регулярного чемпионата, однако сохранил за собой 2 место в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент «баксы» одержали 41 победу и потерпели 22 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Милуоки» потерпел разгромное поражение в матче против «Голден Стэйт» (90:125).

    Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки.

    Состояние команды: Вернулся в команду её лидер Яннис Адетокунбо, который оправился от травмы ахилла. Греческий форвард теперь может помочь «оленям» вернуться на победные рельсы.

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    Предыдущая победная серия «Милуоки» составлял 6 матчей: «баксами» были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (113:106), «Чикаго» (113:97), «Филадельфия» (119:98) и «Миннесота» (112:107). Команда из штата Висконсин дважды переиграла «Шарлотт» (111:99, 123:85).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки» сыграли 1 раз

    • «Милуоки» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:97)

    • Прервалась победная серия «Милуоки» из шести матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.87.

    Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+1.5) и фора «Милуоки» (-1.5) принимаются с коэффициентом — 1.78 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: В состав «Милуоки» вернулся её лидер Яннис Адетокунбо, так что можно ожидать победы «баксов» в предстоящей игре. Также «олени» уже имеют победный опыт над «Лейкерс». Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Фора «Милуоки» (-1.5) с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Милуоки» забрасывают 240 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» сохранит 2 место в Восточной конференции?
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