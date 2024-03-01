В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 1 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Денвер» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: «Денвер» закрепился на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. «Самородки» отстают на одну победу от «Оклахомы» и на две от «Миннесоты».

Команда из Колорадо в этом сезоне регулярного чемпионата провела 59 матчей, одержав 40 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Денвер» продолжает побеждать в национальной баскетбольной ассоциации. В последней игре баскетболисты Майкла Мэлоуна добились победы над «Сакраменто» (117:96). Вклад в победу команды внёс Джамал Мюррэй, защитник отправил в

кольцо соперника 32 очка, сделал 6 передач и соверши 3 подбора.

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Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Денвер» одержал четвёртую победу подряд, чемпионы также смогли переиграть «Голден Стэйт» (119:103), «Портленд» (127:112) и «Вашингтон» (130:110). К томуж в состав команды после травмы восстановился Хантер Тайсон.

«Майами»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 6 место при 33 победах и 25 поражениях.

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Последние матчи: «Майами» постоянно улучшает свои позиции в регулярном сезоне. В гостевом поединке против «Портленда» «хитовцы» добились уверенной победы со счётом 106:96. В составе победителей результативностью отметился Джимми Батлер, который набрал 22 очка. До дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

Не сыграют: У «Майами» есть большие проблемы в составе: 5 баскетболистов травмированы — это лидер команды Тайлер Хирро, Дрю Смит, Терри Розье (все — травма колена), Орландо Робинсон (травма поясницы), Джош Ричардсон (травма плеча), у Томаса Брайанта — дисквалификация.

Состояние команды: Джимми Батлер успешно вернулся в строй команды после дисквалификации. В выигрышную серию «Майами» также входят игры против «Нью-Орлеана» (106:95), «Филадельфии» (109:104) и «Милуоки» (123:97).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Майами» ещё не встречались

«Майами» идёт без поражений на протяжении 5 игр

Выигрышная серия «Денвера» составляет 4 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Майами» — 2.67.

ТБ 214 и ТМ 214 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: Будет интересная битва двух сильных команд. «Денвер» и «Майами» выдает победную серию и кому-то из соперников придется отступить. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

Прогноз: 220 очков — средний показатель игр с участием «Денвера» и «Майами». Можно рискнуть и сыграть на результативности предстоящего матча.

Ставка: ТБ 214 с коэффициентом 1.96.