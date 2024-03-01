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    «Денвер» и «Майами» устроят яркий баскетбол?

    «Денвер» — «Майами». Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Майами»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 1 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Денвер» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: «Денвер» закрепился на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. «Самородки» отстают на одну победу от «Оклахомы» и на две от «Миннесоты».

    Команда из Колорадо в этом сезоне регулярного чемпионата провела 59 матчей, одержав 40 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: «Денвер» продолжает побеждать в национальной баскетбольной ассоциации. В последней игре баскетболисты Майкла Мэлоуна добились победы над «Сакраменто» (117:96). Вклад в победу команды внёс Джамал Мюррэй, защитник отправил в
    кольцо соперника 32 очка, сделал 6 передач и соверши 3 подбора.

    Все прогнозы на НБА

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Денвер» одержал четвёртую победу подряд, чемпионы также смогли переиграть «Голден Стэйт» (119:103), «Портленд» (127:112) и «Вашингтон» (130:110). К томуж в состав команды после травмы восстановился Хантер Тайсон.

    «Майами»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 6 место при 33 победах и 25 поражениях.

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    Последние матчи: «Майами» постоянно улучшает свои позиции в регулярном сезоне. В гостевом поединке против «Портленда» «хитовцы» добились уверенной победы со счётом 106:96. В составе победителей результативностью отметился Джимми Батлер, который набрал 22 очка. До дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

    Не сыграют: У «Майами» есть большие проблемы в составе: 5 баскетболистов травмированы — это лидер команды Тайлер Хирро, Дрю Смит, Терри Розье (все — травма колена), Орландо Робинсон (травма поясницы), Джош Ричардсон (травма плеча), у Томаса Брайанта — дисквалификация.

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    Состояние команды: Джимми Батлер успешно вернулся в строй команды после дисквалификации. В выигрышную серию «Майами» также входят игры против «Нью-Орлеана» (106:95), «Филадельфии» (109:104) и «Милуоки» (123:97).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» и «Майами» ещё не встречались

    • «Майами» идёт без поражений на протяжении 5 игр

    • Выигрышная серия «Денвера» составляет 4 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Майами» — 2.67.

    ТБ 214 и ТМ 214 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: Будет интересная битва двух сильных команд. «Денвер» и «Майами» выдает победную серию и кому-то из соперников придется отступить. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: 220 очков — средний показатель игр с участием «Денвера» и «Майами». Можно рискнуть и сыграть на результативности предстоящего матча.

    Ставка: ТБ 214 с коэффициентом 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Майами» с коэффициентом 2.80. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» и «Майами» устроят яркий баскетбол?
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