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    «Миннесота» продолжит побеждать?

    «Портленд» — «Миннесота». Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Мода центре» 16 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Портленд» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Февраля 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: «Портленд» не хватает с неба звезд, однако может доставить массу испытаний отдельно взятому сопернику.

    Последние матчи: «Трэйл Блэйзерс» проиграли пять своих последних поединков, но в игре против «Детройта» (122:128 ОТ) было больше всего шансов, чтобы забрать себе победу.

    Травмированные игроки: У коллектива Биллапса сейчас не могут приниматься участие в матчах Браун, Брогдон, Уильямс и Шарп.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Нью-Орлеана» победить будет крайне тяжело, поскольку соперник будет заряжен ан победу с первых минут матча.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» на какое-то время уступала лидерство в своей конференции, но сейчас она снова занимает в ней первое место.

    Последние матчи: Клуб Финча в последних матчах не позволял себе никакого расслабления, поэтому три матча остались за коллективом из Сент-Пола.

    Травмированные игроки: С травмированными у «Тимбервулвз» дела обстоят более-менее нормально, поскольку сейчас не могут играть только Кларк и Мур.

    Общий тонус клуба: У гостей безоговорочное преимущество в классе, что отлично доказал последних матч между этими командами, который состоялся всего лишь пару дней назад.

    Статистика для ставок

    • «Портленд» не побеждал в пяти последних поединках

    • «Миннесота» выиграла три последних матча по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 1.23.

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    Прогноз: «Миннесота» не испытает проблем с добычей победы в этом матче.

    Альтернативный прогноз: В этом матче не будет голевого пиршества.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТМ 213 с коэффициентом 2.11.

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