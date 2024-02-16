«Портленд»
Турнирное положение: «Портленд» не хватает с неба звезд, однако может доставить массу испытаний отдельно взятому сопернику.
Последние матчи: «Трэйл Блэйзерс» проиграли пять своих последних поединков, но в игре против «Детройта» (122:128 ОТ) было больше всего шансов, чтобы забрать себе победу.
Травмированные игроки: У коллектива Биллапса сейчас не могут приниматься участие в матчах Браун, Брогдон, Уильямс и Шарп.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Нью-Орлеана» победить будет крайне тяжело, поскольку соперник будет заряжен ан победу с первых минут матча.
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» на какое-то время уступала лидерство в своей конференции, но сейчас она снова занимает в ней первое место.
Последние матчи: Клуб Финча в последних матчах не позволял себе никакого расслабления, поэтому три матча остались за коллективом из Сент-Пола.
Травмированные игроки: С травмированными у «Тимбервулвз» дела обстоят более-менее нормально, поскольку сейчас не могут играть только Кларк и Мур.
Общий тонус клуба: У гостей безоговорочное преимущество в классе, что отлично доказал последних матч между этими командами, который состоялся всего лишь пару дней назад.
Статистика для ставок
- «Портленд» не побеждал в пяти последних поединках
- «Миннесота» выиграла три последних матча по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 1.23.
Прогноз: «Миннесота» не испытает проблем с добычей победы в этом матче.
Альтернативный прогноз: В этом матче не будет голевого пиршества.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 213 с коэффициентом 2.11.