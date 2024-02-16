В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Мода центре» 16 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Портленд» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: «Портленд» не хватает с неба звезд, однако может доставить массу испытаний отдельно взятому сопернику.

Последние матчи: «Трэйл Блэйзерс» проиграли пять своих последних поединков, но в игре против «Детройта» (122:128 ОТ) было больше всего шансов, чтобы забрать себе победу.

Травмированные игроки: У коллектива Биллапса сейчас не могут приниматься участие в матчах Браун, Брогдон, Уильямс и Шарп.

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Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Нью-Орлеана» победить будет крайне тяжело, поскольку соперник будет заряжен ан победу с первых минут матча.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» на какое-то время уступала лидерство в своей конференции, но сейчас она снова занимает в ней первое место.

Последние матчи: Клуб Финча в последних матчах не позволял себе никакого расслабления, поэтому три матча остались за коллективом из Сент-Пола.

Травмированные игроки: С травмированными у «Тимбервулвз» дела обстоят более-менее нормально, поскольку сейчас не могут играть только Кларк и Мур.

Общий тонус клуба: У гостей безоговорочное преимущество в классе, что отлично доказал последних матч между этими командами, который состоялся всего лишь пару дней назад.

Статистика для ставок

«Портленд» не побеждал в пяти последних поединках

«Миннесота» выиграла три последних матча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленда» дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 1.23.

Прогноз: «Миннесота» не испытает проблем с добычей победы в этом матче.

Альтернативный прогноз: В этом матче не будет голевого пиршества.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 213 с коэффициентом 2.11.