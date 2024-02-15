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    «Шарлотт» выиграет третий матч кряду?

    «Шарлотт» — «Атланта». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Атланта»
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    «Шарлотт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» ни на что серьёзное не претендует уже который год. Клуб Клиффорда привык ошиваться на задворках своей конференции и до смены высшего менеджмента ничего хорошего клубу не светит.

    Последние матчи: Но при всем этом в двух последних поединках были одержаны весьма неожиданные победы над «Индианой» (111:102) и «Мемфисом» (115:106).

    Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Лаури, Болл и Уильямс, поэтому такие результаты более, чем удивительны.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Атланты» хозяевам вполне под силу одержать очередную победу, хоть это и кажется непосильной задачей на первый взгляд.

    «Атланта»

    Турнирное положение: «Атланта» находится на привычном для себя месте в середине турнирной таблице Востока, но подняться на пару строчек в верх ей до сих пор по силам.

    Последние матчи: За пять последних матчей по календарю «Хокс» смогли победить только два раза. Это лучилось в играх против «Хьюстона» и «Филадельфии».

    Травмированные игроки: У клуба из Джорджии не могут играть Миллс, Мэттьюз, Гейе и Капела. Без них может быть тяжело даже в Северной Каролине.

    Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера конференции нужно быть начеку, поскольку он в данный момент довольно «горяч».

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» победил в двух последних поединках

    • «Атланта» проиграла три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 3.44, а на победу «Атланты» — 1.34.

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    Прогноз: «Атланта» легко разберется со своим соперником.

    Альтернативный прогноз: Нет сомнений, что игра получится результативной.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.17.

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    «Шарлотт» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Шарлотт» выиграет третий матч кряду?
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