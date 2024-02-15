В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» ни на что серьёзное не претендует уже который год. Клуб Клиффорда привык ошиваться на задворках своей конференции и до смены высшего менеджмента ничего хорошего клубу не светит.

Последние матчи: Но при всем этом в двух последних поединках были одержаны весьма неожиданные победы над «Индианой» (111:102) и «Мемфисом» (115:106).

Травмированные игроки: По-прежнему не могут играть Лаури, Болл и Уильямс, поэтому такие результаты более, чем удивительны.

Все прогнозы на НБА

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Атланты» хозяевам вполне под силу одержать очередную победу, хоть это и кажется непосильной задачей на первый взгляд.

«Атланта»

Турнирное положение: «Атланта» находится на привычном для себя месте в середине турнирной таблице Востока, но подняться на пару строчек в верх ей до сих пор по силам.

Последние матчи: За пять последних матчей по календарю «Хокс» смогли победить только два раза. Это лучилось в играх против «Хьюстона» и «Филадельфии».

Травмированные игроки: У клуба из Джорджии не могут играть Миллс, Мэттьюз, Гейе и Капела. Без них может быть тяжело даже в Северной Каролине.

Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера конференции нужно быть начеку, поскольку он в данный момент довольно «горяч».

Статистика для ставок

«Шарлотт» победил в двух последних поединках

«Атланта» проиграла три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 3.44, а на победу «Атланты» — 1.34.

Прогноз: «Атланта» легко разберется со своим соперником.

Альтернативный прогноз: Нет сомнений, что игра получится результативной.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.17.