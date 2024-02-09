«Бруклин»
«Бруклин» весьма неплохо провел январь, но в последних поединках что-то снова сломалось, и за четыре матча была одержана только одна победа.
Клуб из Нью-Йорка может шокировать своих поклонником и новостями на трансферном рынке. В клуб обратно возвращается Кайри Ирвинг, поэтому какое-никакое, но усилие команда Вона получит.
В последнем проведённом матче «Нетс» не смогли ничего противопоставить проблемному «Далласу», уступив больше десяти очков по итогам той встречи.
Как бы не поддерживали поклонники «сеточников» своих любимцев, но в матче против «Кливленда» у них шансов на положительный исход матча практически нет.
«Кливленд»
«Кливленд» не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает штамповать одну победу за другой.
Коллектив Бикерстаффа уже доигрался до того, что поднялся на вторую строчку в таблице восточной конференции.
На данный момент времени трудовой этикет в клубе из Огайо является одним из самых высоких в лиге.
В матче против «Бруклина» гости однозначные фавориты и имеют все шансы для продолжения победной серии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.95, победа «Кливленда» — 1.43.
Прогноз: «Кливленд» продолжит побеждать.
Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.21.