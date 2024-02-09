В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 09 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» весьма неплохо провел январь, но в последних поединках что-то снова сломалось, и за четыре матча была одержана только одна победа.

Клуб из Нью-Йорка может шокировать своих поклонником и новостями на трансферном рынке. В клуб обратно возвращается Кайри Ирвинг, поэтому какое-никакое, но усилие команда Вона получит.

В последнем проведённом матче «Нетс» не смогли ничего противопоставить проблемному «Далласу», уступив больше десяти очков по итогам той встречи.

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Как бы не поддерживали поклонники «сеточников» своих любимцев, но в матче против «Кливленда» у них шансов на положительный исход матча практически нет.

«Кливленд»

«Кливленд» не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает штамповать одну победу за другой.

Коллектив Бикерстаффа уже доигрался до того, что поднялся на вторую строчку в таблице восточной конференции.

На данный момент времени трудовой этикет в клубе из Огайо является одним из самых высоких в лиге.

В матче против «Бруклина» гости однозначные фавориты и имеют все шансы для продолжения победной серии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.95, победа «Кливленда» — 1.43.

Прогноз: «Кливленд» продолжит побеждать.

Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.21.