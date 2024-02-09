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    «Кливленд» не оступится в Нью-Йорке?

    «Бруклин» — «Кливленд». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 09 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 09 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2024 года

    «Бруклин»

    «Бруклин» весьма неплохо провел январь, но в последних поединках что-то снова сломалось, и за четыре матча была одержана только одна победа.

    Клуб из Нью-Йорка может шокировать своих поклонником и новостями на трансферном рынке. В клуб обратно возвращается Кайри Ирвинг, поэтому какое-никакое, но усилие команда Вона получит.

    В последнем проведённом матче «Нетс» не смогли ничего противопоставить проблемному «Далласу», уступив больше десяти очков по итогам той встречи.

    Все прогнозы на НБА

    Как бы не поддерживали поклонники «сеточников» своих любимцев, но в матче против «Кливленда» у них шансов на положительный исход матча практически нет.

    «Кливленд»

    «Кливленд» не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает штамповать одну победу за другой.

    Коллектив Бикерстаффа уже доигрался до того, что поднялся на вторую строчку в таблице восточной конференции.

    На данный момент времени трудовой этикет в клубе из Огайо является одним из самых высоких в лиге.

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    В матче против «Бруклина» гости однозначные фавориты и имеют все шансы для продолжения победной серии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.95, победа «Кливленда» — 1.43.

    Прогноз: «Кливленд» продолжит побеждать.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.21.

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    «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» не оступится в Нью-Йорке?
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