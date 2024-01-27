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    Кто одержит победу в битве аутсайдеров?

    «Сан-Антонио» — «Портленд». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Портленд»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 27 января. Время — 05:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сан-Антонио»

    В последнем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл в матче против «Оклахомы» (114:140). Несмотря на проигрыш отметим результативную игру Виктора Вембаньямы, который оформил в матче дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

    В последних пяти встречах «шпоры» смогли выиграть лишь у «Вашингтона» (131:127). Но в остальных встречах «Сан-Антонио» проиграл «Филадельфии» (123:133), «Шарлотт» (120:124) и «Бостону» (98:117).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 8 побед, в пассиве — 36 поражений.

    «Портленд»

    «Портленд» вырвал победу у «Хьюстона» в минувшем туре регулярного чемпионата (137:131). Причем все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (124:124).

    В победе «Портленда» поучаствовал Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 33 очка, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

    Таким образом прервалась проигрышная серия «Портленда», которая состояла из двух матчей. Ранее «речники» уступили «Оклахоме» (109:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:134). На Западе «Портленд» занимает 14 место, одержав 13 побед и потерпев 31 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сан-Антонио» — 1.75, победа «Портленда» — 2.24.

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    Прогноз: В битве аутсайдеров ставим на успех «Сан-Антонио», в команде есть Виктор Вембаньяма, который может принести пользу своей команде.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-3) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 231.5 коэффициентом 1.97.

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    «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве аутсайдеров?
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