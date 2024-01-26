В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Касейя Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

«Майами» располагается на шестой строчке своей конференции, но это вполне себе высокая позиция, если брать во внимание, сколько травм с начала сезона было у дружины Споэлстры.

В трех последних матчах дела у «Хит» так и вовсе расклеились, поскольку Батлер и компания не смогли завоевать ни одной победы.

В двух проигранных матчах клубу даже не удалось преодолеть отметку в 100 набранных очков. В последнем поединке против принципиального соперника «Орландо» Джимми набрал всего лишь 15 баллов.

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В домашнем матче против «Бостона» хозяевам придется очень сильно постараться, чтобы хоть какие-то шансы на положительный исход встречи заполучить.

«Бостон»

«Бостон» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один матч, который пришелся на игру против действующего чемпиона.

Во всех остальных поединках клуб из Массачусетса всецело доминировал и по делу забрал победы над не самыми слабыми соперниками.

У «Селтикс» ещё довольно долгий путь, который стоит преодолеть. Ресурсов у Маззуллы предостаточно, а он не скупится давать игровое время каждому своему игроку.

В игре против «Майами» преимущество по всем параметрам на стороне гостей. Единственный вариант, при котором они могут проиграть — феноменальная игра Джимбо в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Майами» — 3.30, победа «Бостона» — 1.43.

Прогноз: У хозяев не хватит ресурса, чтобы победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится скудной на заброшенные очки с обеих сторон.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.04.