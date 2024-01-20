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    «Индиана» увезёт победу из Портленда?

    «Портленд» — «Индиана». Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 января 2024 года

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    Баскетбол. НБА 20 Января 2024 года

    «Портленд»

    «Портленд» прервал проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей, случилось это в матче против «Бруклина» (105:103). Решающую роль в поединке сыграл форвард «Портленда» Джерами Грант, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Финиксу» (116:127), «Миннесоте» (93:116), «Оклахоме» (77:139) и «Нью-Йорку» (84:112).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 11 победах и 29 поражениях.

    «Индиана»

    Беннедикт Матюрен принес победу «Индиане» в противостоянии против «Сакраменто» (126:121). Форвард «иноходцев» набрал 25 очков, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

    В последних пяти матчах команда из Индианаполиса выиграла у «Атланты» (126:108) и «Вашингтона» (112:104), но проиграла «Юте» (105:132) и «Денверу» (109:117).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» поднялась на 6 место, при 24 победах и 17 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.76, победа «Индианы» — 1.48.

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    Прогноз: «Индиана» фаворит пары и вероятнее всего сможет одержать победу над соперником.

    Ставка: Фора «Индианы» (-6) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.44.

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    «Портленд» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» увезёт победу из Портленда?
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