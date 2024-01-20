Портленд. «Мода Центр». Дата — 20 января. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» прервал проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей, случилось это в матче против «Бруклина» (105:103). Решающую роль в поединке сыграл форвард «Портленда» Джерами Грант, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Финиксу» (116:127), «Миннесоте» (93:116), «Оклахоме» (77:139) и «Нью-Йорку» (84:112).

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В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 11 победах и 29 поражениях.

«Индиана»

Беннедикт Матюрен принес победу «Индиане» в противостоянии против «Сакраменто» (126:121). Форвард «иноходцев» набрал 25 очков, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

В последних пяти матчах команда из Индианаполиса выиграла у «Атланты» (126:108) и «Вашингтона» (112:104), но проиграла «Юте» (105:132) и «Денверу» (109:117).

В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» поднялась на 6 место, при 24 победах и 17 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.76, победа «Индианы» — 1.48.

Прогноз: «Индиана» фаворит пары и вероятнее всего сможет одержать победу над соперником.

Ставка: Фора «Индианы» (-6) с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.44.