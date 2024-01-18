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    Кто вернётся на победные рельсы?

    «Портленд» — «Бруклин». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 января 2024 года

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    Портленд. «Мода Центр». Дата — 18 января. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 18 Января 2024 года

    «Портленд»

    «Портленд» провалил домашнюю игру против «Финикса» (116:127). Для «речников» это четвертое фиаско подряд, ранее коллектив не смог переиграть «Миннесоту» (93:116), «Оклахому» (77:139) и «Нью-Йорк» (84:112).

    Всего одна победа в пяти матчах — результат «Портленда» в последних играх. Викторию «речники» одержали в матче против «Бруклина» (134:127). Победителя соперники определили в овертайме. Лучшей результативностью в составе «Портленда» отметился Анферни Саймонс, который оформил дабл дабл из 38 очков и 11 передач.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 10 победах и 29 поражениях.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает 10 место в Восточной конференции, которая дает право сгырать в зоне плей-офф НБА.В 39 матчах «Бруклин» выиграл 16 раз, остальные встречи завершились вничью (0:0).

    В последних пяти матчах «Бруклин» выиграл лишь одну встречу. «Сети» переиграли «Оклахому» (124:115). Лучший коэффициент полезности действия продемонстировал Спенсер Динвидди, который набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

    Ранее нью-йоркцы проиграли «Хьюстону» (101:112), «Нью-Орлеану» (85:112) и «Оклахоме» (108:124).

    На данный момент «Бруклин» занимает 10 место, одержав 16 побед и потерпев 21 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.46, победа «Бруклина» — 1.55.

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    Прогноз: «Бруклин» — фаворит пары и наверняка одержит победу над соперником.

    Ставка: Фора «Бруклина» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.04.

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    «Портленд» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто вернётся на победные рельсы?
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