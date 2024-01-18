Портленд. «Мода Центр». Дата — 18 января. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» провалил домашнюю игру против «Финикса» (116:127). Для «речников» это четвертое фиаско подряд, ранее коллектив не смог переиграть «Миннесоту» (93:116), «Оклахому» (77:139) и «Нью-Йорк» (84:112).

Всего одна победа в пяти матчах — результат «Портленда» в последних играх. Викторию «речники» одержали в матче против «Бруклина» (134:127). Победителя соперники определили в овертайме. Лучшей результативностью в составе «Портленда» отметился Анферни Саймонс, который оформил дабл дабл из 38 очков и 11 передач.

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 10 победах и 29 поражениях.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает 10 место в Восточной конференции, которая дает право сгырать в зоне плей-офф НБА.В 39 матчах «Бруклин» выиграл 16 раз, остальные встречи завершились вничью (0:0).

В последних пяти матчах «Бруклин» выиграл лишь одну встречу. «Сети» переиграли «Оклахому» (124:115). Лучший коэффициент полезности действия продемонстировал Спенсер Динвидди, который набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

Ранее нью-йоркцы проиграли «Хьюстону» (101:112), «Нью-Орлеану» (85:112) и «Оклахоме» (108:124).

На данный момент «Бруклин» занимает 10 место, одержав 16 побед и потерпев 21 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.46, победа «Бруклина» — 1.55.

Прогноз: «Бруклин» — фаворит пары и наверняка одержит победу над соперником.

Ставка: Фора «Бруклина» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.04.