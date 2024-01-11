Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 11 января. Время — 06:00 по мск. «Юта» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юта»

«Юта» продолжает удивлять результатами, в минувшем туре «джазмены» нанесли крупное поражение второму клубу Восточной конференции — «Милуоки» (132:116). Вклад в победу команды внес Лаури Маркканен. Лидер «Юты» оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

В выигрышную серию команды также входит игра против «Филадельфии» (120:109). Финский форвард Лаури Маркканен, снова отличился, отправив в кольцо соперника 33 очка и сделав 13 подборов.

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В турнирной таблице Западной конференции «Юта» поднялась на 11 место, одержав 18 побед и потерпев 20 поражений.

«Денвер»

«Денвер» пытается угнаться за лидерами Западной конференции — «Миннесотой» и «Оклахомой». В минувшем туре «самородки» переиграли «Детройт» (131:114).

Результативностью в матче отметился Джамал Мюррэй, защитник набрал 37 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи.

В последних пяти встречах «Денвер» переиграл «Голден Стэйт» (130:127) и «Шарлотт» (111:93), но проиграл «Орландо» (120:122) и «Оклахоме» (93:119).

На данный момент «Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «самородков» положительный баланс побед и поражений: в активе «наггетсов» 26 побед, в пассиве — 12 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Юты» — 3.19, победа «Денвера» — 1.42.

Прогноз: «Юта» хоть и не является фаворитом пары и впереди серьезный соперник в лице «Денвера». Однако «музыканты» выиграли уже у «Милуоки» и «Филадельфии». Так что ожидаем сюрприз со стороны «Юты».

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 3.19.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть в пользу форы «Юты».

Альтернативная ставка: Фора «Юты» (+6.5) с коэффициентом 2.05.