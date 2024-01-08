«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» в рамках минувшего туре одержал победу над «Детройтом» (113:109). Ключевую роль в матче сыграл Стефен Карри, набравший 26 очков.
Со знаком плюс для калифорнийского клуба завершилась встреча против «Орландо» (121:115). В этом поединке лучший КПД у Карри, который отправил в кольцо соперника 36 очков.
В последних пяти встречах также были зафиксированы поражения от «Денвера» (127:130), «Далласа» (122:132) и «Майами» (102:114).
В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 10 место при 17 победах и 18 поражениях.
«Торонто»
Прервалась выигрышная серия «Торонто» из двух матчей: в последних играх канадцы переиграли «Мемфис» (116:111) и «Кливленд» (124:121).
В минувшем туре «Торонто» проиграл на выезде «Сакраменто» (130:135). Несмотря на проигрыш в составе «рептилий» отметим результативную игру Иммануэля Квикли, который набрал 20 очков.
«Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 12 место при 14 победах и 21 поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.75, победа «Торонто» — 2.24.
Прогноз: В этом матче ожидаем уверенной победы «Голден Стэйт», команде может в этом помочь Стеф Карри.
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 2.60.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 238.5 с коэффициентом 2.07.