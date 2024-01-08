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    «Голден Стэйт» будет ближе к победе

    «Голден Стэйт» — «Торонто». Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Торонто»
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    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 8 января. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» в рамках минувшего туре одержал победу над «Детройтом» (113:109). Ключевую роль в матче сыграл Стефен Карри, набравший 26 очков.

    Со знаком плюс для калифорнийского клуба завершилась встреча против «Орландо» (121:115). В этом поединке лучший КПД у Карри, который отправил в кольцо соперника 36 очков.

    В последних пяти встречах также были зафиксированы поражения от «Денвера» (127:130), «Далласа» (122:132) и «Майами» (102:114).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 10 место при 17 победах и 18 поражениях.

    «Торонто»

    Прервалась выигрышная серия «Торонто» из двух матчей: в последних играх канадцы переиграли «Мемфис» (116:111) и «Кливленд» (124:121).

    В минувшем туре «Торонто» проиграл на выезде «Сакраменто» (130:135). Несмотря на проигрыш в составе «рептилий» отметим результативную игру Иммануэля Квикли, который набрал 20 очков.

    «Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 12 место при 14 победах и 21 поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.75, победа «Торонто» — 2.24.

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    Прогноз: В этом матче ожидаем уверенной победы «Голден Стэйт», команде может в этом помочь Стеф Карри.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 2.60.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Голден Стэйт» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» будет ближе к победе
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