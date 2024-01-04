ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Копылов (справа)Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой
  • 16:51
    • Финляндия U20 вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
  • 14:55
    • Карацев получил травму во время матча на турнире ATP-250 в Брисбене
  • 14:33
    • В «Бирмингеме» объявили о расторжении контракта с Руни
  • 08:56
    • Панарин признан лучшим игроком недели в НХЛ
    Все новости спорта

    «Майами» повторит успех в поединке с «Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами». Ставка (к. 2.46) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 января 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Майами»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 4 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Второе поражение подряд потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс». После неудачной игры с лидером Западной конференции — «Миннесотой» (106:108), последовало фиаско в матче с «Нью-Орлеаном» (109:129).

    В составе «Лейкерс» есть два травмированных баскетболиста: с травмой колена в лазарете Гейб Винсент, под вопросом участие Д'Анджело Расселла, у которого диагностировали травму верх.части тела.

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 17 поражений.

    «Майами»

    «Майами» не может выиграть во втором матче подряд. В минувшем туре «хитовцы» проиграли на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» (104:121). До этого была неудачная игра с «Ютой» (109:117).

    До этого у команды была выигрышная серия из четырех матчей: «Хит» обыграл «Голден Стэйт» (114:102), «Филадельфию» (119:113), «Атланту» (122:113) и «Орландо» (115:106).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 5 место. В 33 матчах команда одержала 19 побед и потерпела 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Майами» — 2.46.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Команды уже встречались между собой в этом сезоне. «Майами» в первом круге обыграл «Лейкерс» (108:107). В том что «хитовцы» повторят успех, нет сомнений.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.46.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+4.5) с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Хиберниан — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аполлон — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Данди — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливингстон — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Килмарнок
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хетафе — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Крузейдерс — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.19
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» повторит успех в поединке с «Лейкерс»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры