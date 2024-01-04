Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 4 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Второе поражение подряд потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс». После неудачной игры с лидером Западной конференции — «Миннесотой» (106:108), последовало фиаско в матче с «Нью-Орлеаном» (109:129).

В составе «Лейкерс» есть два травмированных баскетболиста: с травмой колена в лазарете Гейб Винсент, под вопросом участие Д'Анджело Расселла, у которого диагностировали травму верх.части тела.

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В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 17 поражений.

«Майами»

«Майами» не может выиграть во втором матче подряд. В минувшем туре «хитовцы» проиграли на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» (104:121). До этого была неудачная игра с «Ютой» (109:117).

До этого у команды была выигрышная серия из четырех матчей: «Хит» обыграл «Голден Стэйт» (114:102), «Филадельфию» (119:113), «Атланту» (122:113) и «Орландо» (115:106).

В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 5 место. В 33 матчах команда одержала 19 побед и потерпела 14 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Майами» — 2.46.

Прогноз: Команды уже встречались между собой в этом сезоне. «Майами» в первом круге обыграл «Лейкерс» (108:107). В том что «хитовцы» повторят успех, нет сомнений.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.46.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+4.5) с коэффициентом 1.90.