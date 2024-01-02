«Торонто»
«Торонто» находится далеко не в оптимальном состоянии, чтобы можно было говорить о каких-то заявках на победу со стороны канадского клуба.
Тактические идеи Раяковича воспринимаются с большими сложностями, да и сама их актуальность вызывает большие вопросы.
Даже в поединках против не самых сильных соперников у канадского коллектива возникают непреодолимые сложности с добычей победы.
Хочется надеяться, что в игре против «Кавальерс» за хозяев сыграют хотя бы родные трибуны, которые смогут зарядить своих любимцев на успех.
«Кливленд»
«Кливленд» за семь последних поединков проиграл всего лишь два раза, причём в последней проведенной игры обидчиком выступил «Милуоки».
Если брать во внимание весь отрезок со старта регулярного чемпионата, то у коллектива из Огайо более, чем солидный багаж одержанных побед.
Причем в большинстве этих поединков «Кливленду» приходилось играть без одного или двух лидеров своей команды.
Игра против «динозавров» вполне может получиться простой, если Бикерстафф изберет верную стратегию игры на предстоящий поединок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.85, победа «Кливленда» — 1.95.
Прогноз: «Торонто» в последних матчах не впечатляет, поэтому победа останется за приезжим клубом.
Альтернативный прогноз: Встреча завершится победой гостевого коллектива.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.18.