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    У «Кливленда» больше шансов на победу?

    «Торонто» — «Кливленд». Ставка (1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 02 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Торонто»

    «Торонто» находится далеко не в оптимальном состоянии, чтобы можно было говорить о каких-то заявках на победу со стороны канадского клуба.

    Тактические идеи Раяковича воспринимаются с большими сложностями, да и сама их актуальность вызывает большие вопросы.

    Даже в поединках против не самых сильных соперников у канадского коллектива возникают непреодолимые сложности с добычей победы.

    Все прогнозы на НБА

    Хочется надеяться, что в игре против «Кавальерс» за хозяев сыграют хотя бы родные трибуны, которые смогут зарядить своих любимцев на успех.

    «Кливленд»

    «Кливленд» за семь последних поединков проиграл всего лишь два раза, причём в последней проведенной игры обидчиком выступил «Милуоки».

    Если брать во внимание весь отрезок со старта регулярного чемпионата, то у коллектива из Огайо более, чем солидный багаж одержанных побед.

    Причем в большинстве этих поединков «Кливленду» приходилось играть без одного или двух лидеров своей команды.

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    Игра против «динозавров» вполне может получиться простой, если Бикерстафф изберет верную стратегию игры на предстоящий поединок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.85, победа «Кливленда» — 1.95.

    Прогноз: «Торонто» в последних матчах не впечатляет, поэтому победа останется за приезжим клубом.

    Альтернативный прогноз: Встреча завершится победой гостевого коллектива.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.18.

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    «Торонто» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. У «Кливленда» больше шансов на победу?
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