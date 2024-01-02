В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 02 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» находится далеко не в оптимальном состоянии, чтобы можно было говорить о каких-то заявках на победу со стороны канадского клуба.

Тактические идеи Раяковича воспринимаются с большими сложностями, да и сама их актуальность вызывает большие вопросы.

Даже в поединках против не самых сильных соперников у канадского коллектива возникают непреодолимые сложности с добычей победы.

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Хочется надеяться, что в игре против «Кавальерс» за хозяев сыграют хотя бы родные трибуны, которые смогут зарядить своих любимцев на успех.

«Кливленд»

«Кливленд» за семь последних поединков проиграл всего лишь два раза, причём в последней проведенной игры обидчиком выступил «Милуоки».

Если брать во внимание весь отрезок со старта регулярного чемпионата, то у коллектива из Огайо более, чем солидный багаж одержанных побед.

Причем в большинстве этих поединков «Кливленду» приходилось играть без одного или двух лидеров своей команды.

Игра против «динозавров» вполне может получиться простой, если Бикерстафф изберет верную стратегию игры на предстоящий поединок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.85, победа «Кливленда» — 1.95.

Прогноз: «Торонто» в последних матчах не впечатляет, поэтому победа останется за приезжим клубом.

Альтернативный прогноз: Встреча завершится победой гостевого коллектива.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.18.