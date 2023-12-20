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    «Мемфис» отпразднует возвращение Моранта победой

    «Нью-Орлеан» — «Мемфис». Ставка (3.03) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Мемфис»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 20 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Орлеан» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» не производит впечатление клуба, который всерьез готов к плей-офф, несмотря на то, что состав этой команды более, чем хорошо укомплектован.

    Лидеры клуба в полном порядке и покинули лазарет. На глубине состава может сказаться только отсутствие Лэри Нэнса.

    Четыре победы подряд в четырех последних матчах говорят о серьезном настрое клуба из Луизианы на успехи в предрождественских матчах.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Мемфиса» хозяева являются однозначными фаворитами, которые готовы забрать себе предстоящий матч ещё до большого перерыва.

    «Мемфис»

    «Мемфис» играет как получится, но Дженкинсу удалось хоть немного наладить баскетбол команды без лидеров.

    На данный момент коллектив из Теннеси занимает всего лишь тринадцатое место в своей конференции, но уже хорошо, что не последнее.

    Однако перед игрой с «Пеликанс» поклонников клуба ждет радостная весть, поскольку в состав после дисквалификации должен вернуться Джа Морант, который уже забыл, как играть в баскетбол.

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    Хочется верить, что возвращение данного персонажа вдохновит гостей на победу в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.46, победа «Мемфиса» — 3.03.

    Прогноз: Гости увезут победу из Луизианы.

    Альтернативный прогноз: Получится результативный матч с обеих сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.03.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.28.

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    «Нью-Орлеан» — «Мемфис»: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» отпразднует возвращение Моранта победой
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