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    Ближе к победе окажется «Филадельфия»?

    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»
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    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 30 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Орлеан»

    Два баскетболиста «Нью-Орлеана» находятся в лазарете. С травмой колена из строя выбыл Трэй Мерфи, у Мэтт Райана — травма икры. В строй команды вернулся Си Джей Макколлум, у которого была травма груди.

    «Нью-Орлеан» не может выиграть уже второй матч подряд, оба раза «пеликаны» проиграли «джазменам» из Юты (100:105, 112:114).

    Ранее «Нью-Орлеан» выиграл у «Сакраменто» (129:93, 117:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 9 поражений.

    «Филадельфия»

    У «Филадельфии» тоже есть проблемы с составом, на больничной койке находятся Джаден Спрингер из-за болезни, У Келли Дж.Убре травмировано ребро, а у Дэниела Хауса — мышечная травма.

    В рамках минувшего игрового дня «Филадельфия» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (138:94). Вклад в победу команды внес Тайриз Макси, оформивший 31 очко.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 9 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Нью-Орлеана» — 2.03, победа «Филадельфии» — 1.91.

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    Прогноз: В предстоящем матче не стоит ожидать крупной победы одной из команд. Ожидается равная битва со стороны «Нью-Орлеана» и «Филадельфии».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.09.

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    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Ближе к победе окажется «Филадельфия»?
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