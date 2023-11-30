«Нью-Орлеан»
Два баскетболиста «Нью-Орлеана» находятся в лазарете. С травмой колена из строя выбыл Трэй Мерфи, у Мэтт Райана — травма икры. В строй команды вернулся Си Джей Макколлум, у которого была травма груди.
«Нью-Орлеан» не может выиграть уже второй матч подряд, оба раза «пеликаны» проиграли «джазменам» из Юты (100:105, 112:114).
Ранее «Нью-Орлеан» выиграл у «Сакраменто» (129:93, 117:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106).
В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 9 поражений.
«Филадельфия»
У «Филадельфии» тоже есть проблемы с составом, на больничной койке находятся Джаден Спрингер из-за болезни, У Келли Дж.Убре травмировано ребро, а у Дэниела Хауса — мышечная травма.
В рамках минувшего игрового дня «Филадельфия» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (138:94). Вклад в победу команды внес Тайриз Макси, оформивший 31 очко.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 9 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Нью-Орлеана» — 2.03, победа «Филадельфии» — 1.91.
Прогноз: В предстоящем матче не стоит ожидать крупной победы одной из команд. Ожидается равная битва со стороны «Нью-Орлеана» и «Филадельфии».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.09.