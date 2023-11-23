Портленд. «Мода Центр». Дата — 23 ноября. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

4 баскетболиста «Портленда» находятся в лазарете команды: с травмами колена Ишмаил Вайнрайт и Роберт Уильямс, с травмой пальца — Анферни Саймонс и с травмой лодыжки — Скот Хендерсон.

«Портленд» не может выиграть уже восьмеой матч подряд, проиграв в гостях «Финиксу» (107:120).

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В проигрышную серию «Портленда» входят игры против «Оклахомы» (91:134), «Кливленда» (95:109), «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:107, 110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

В Западной конференции «речники» занимают 14 место при 3 победах и 11 поражениях.

«Юта»

«Юта» потерпела поражение в третьем матче подряд, проиграв в последней игре «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:131). Ранее «музыканты» уступили в поединках с «Финиксом» (137:140, 128:131).

В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Юта» смогла выиграть у «Портленда» (115:99) и «Мемфиса» (127:121).

В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место. В 14 матчах «джазмены» одержали четыре победы и потерпели десять поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Портленда» — 2.34, победа «Юты» — 1.69.

Прогноз: У «Юты» есть шанс поправить турнирное положение, сейчас «Портленд» находится далек от оптимальной формы.

Ставка: Фора «Юты» (-4) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.97.