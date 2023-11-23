«Портленд»
4 баскетболиста «Портленда» находятся в лазарете команды: с травмами колена Ишмаил Вайнрайт и Роберт Уильямс, с травмой пальца — Анферни Саймонс и с травмой лодыжки — Скот Хендерсон.
«Портленд» не может выиграть уже восьмеой матч подряд, проиграв в гостях «Финиксу» (107:120).
В проигрышную серию «Портленда» входят игры против «Оклахомы» (91:134), «Кливленда» (95:109), «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:107, 110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).
В Западной конференции «речники» занимают 14 место при 3 победах и 11 поражениях.
«Юта»
«Юта» потерпела поражение в третьем матче подряд, проиграв в последней игре «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:131). Ранее «музыканты» уступили в поединках с «Финиксом» (137:140, 128:131).
В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Юта» смогла выиграть у «Портленда» (115:99) и «Мемфиса» (127:121).
В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место. В 14 матчах «джазмены» одержали четыре победы и потерпели десять поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Портленда» — 2.34, победа «Юты» — 1.69.
Прогноз: У «Юты» есть шанс поправить турнирное положение, сейчас «Портленд» находится далек от оптимальной формы.
Ставка: Фора «Юты» (-4) с коэффициентом 2.10.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.97.