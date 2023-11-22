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    Сохранит ли «Лейкерс» победную серию?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 ноября 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 22 ноября. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Озёрники» вышли на шестое место в Западной конференции после победы в последней игре регулярного чемпионата. Всего «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл 8 матчей, а проиграл в 6 играх.

    Итак, в рамках минувшего игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» победил на своем поле «Хьюстон» (105:104). Вклад в победу команды внес Леброн Джеймс, набрав 37 очков, отдав 8 передач и сделав 6 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    В последних пяти матчах «Лейкерс» проиграл лишь «Сакраменто» (110:125), но одержал победы в играх с «Портлендом» (107:95, 116:110) и «Мемфисом» (134:107).

    «Юта»

    «Джазмены» проиграли во второй встрече подряд, оба фиаско «Юта» потерпела в играх против «Финикса» (137:140, 128:131).

    Ранее «Юта» смогла выиграть у «Портленда» (115:99) и «Мемфиса» (127:121). Была также неудачная игра «Индианой» (118:134).

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место. В 13 матчах «джазмены» одержали четыре победы и потерпели девять поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.30, победа «Юты» — 3.56.

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    Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 209 очков. «Юта» же завершил свой поединок на отметке в 277 баллов. Ставим на результативности матча.

    Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу крупной победы «Лейкерс».

    Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-9.5) с коэффициентом 2.08.

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