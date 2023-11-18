В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Сан-Антонио» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» совсем не радует последние недели, поскольку клуб Поповича в черной полосе и не побеждает с самого начала ноября.

Один Вембаньяма не может радикально поменять структуру игры своего нового клуба и даже гения Поповича для этого не хватает, но перспективная молодежь есть. Самое главное продолжать верить в себя и усердно работать.

Однако такие результаты, как в последнем проигранном матче против «Оклахомы (минус 36 очков разницы), выбивают из колеи всерьез и надолго.

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В предстоящем поединке против "Сакраменто" у хозяев шансов на успех практически нет в нынешнем психологическом состоянии.

"Сакраменто"

"Сакраменто" и близко не повторяет результаты прошлого сезона, и есть определённые вопросы к тренеру.

Игроки клуба никуда не делись, но результаты калифорнийской команды пошли на спад. Но в последних матчах все прямо очень хорошо.

На данный момент времени у "королей" четыре победы подряд, а команда Брауна демонстрирует отличные командные взаимодействия при позиционном нападении.

В предстоящем поединке против откровенно поплывших "шпор" вопрос о победителе матча не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа "Сан-Антонио" — 3.08, победа "Сакраменто" — 1.38.

Прогноз: "Сакраменто" победит без вариантов.

Альтернативный прогноз: "Сакраменто" победит только во второй половине предстоящей встречи.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.