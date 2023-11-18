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    Вернется ли «Лейкерс» на победные рельсы?

    «Портленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»
    Портленд. «Мода Центр». Дата — 18 ноября. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» потерпел пятое поражение подряд и опустился на 13 место в Западной конференции. Команда в 11 матчах одержала три победы и потерпела восемь поражений.

    В последней игре регулярного чемпионата «Портленд» уступил в домашних «Кливленду» (95:109). В неудачную серию «речников» также входят игры против «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

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    Последнюю победу «Портленд» одержал 4 ноября в матче против «Мемфиса» (115:113). В игре с «гризли» лучшего показателя добился Джерами Грант. Форвард отправил в кольцо соперника 26 очков, отдел 3 передачи и сделал 8 подборов.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Прервалась выигрышная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», «озёрники» в минувгем туре проиграли «Сакраменто» (110:125). Несмотря на поражение отметим лучшую игру «Лейкерс» Леброна Джеймса, который оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 12 передач.

    До этого у команды были три победы над клубами «Мемфис» (134:107), «Портленд» (116:110) и «Финикс» (122:119).

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место. В 12 матчах «Лейкерс» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Портленда» — 3.92, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.31.

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    Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 235 очков. «Портленд» же завершил свой поединок на отметке в 204 баллов. Ставим на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу крупной победы «Лейкерс», так как соперник у «озерников» не из грозных.

    Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8.5) с коэффициентом 1.97.

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    «Портленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Вернется ли «Лейкерс» на победные рельсы?
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