Портленд. «Мода Центр». Дата — 18 ноября. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» потерпел пятое поражение подряд и опустился на 13 место в Западной конференции. Команда в 11 матчах одержала три победы и потерпела восемь поражений.

В последней игре регулярного чемпионата «Портленд» уступил в домашних «Кливленду» (95:109). В неудачную серию «речников» также входят игры против «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

Последнюю победу «Портленд» одержал 4 ноября в матче против «Мемфиса» (115:113). В игре с «гризли» лучшего показателя добился Джерами Грант. Форвард отправил в кольцо соперника 26 очков, отдел 3 передачи и сделал 8 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Прервалась выигрышная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», «озёрники» в минувгем туре проиграли «Сакраменто» (110:125). Несмотря на поражение отметим лучшую игру «Лейкерс» Леброна Джеймса, который оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 12 передач.

До этого у команды были три победы над клубами «Мемфис» (134:107), «Портленд» (116:110) и «Финикс» (122:119).

В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место. В 12 матчах «Лейкерс» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Портленда» — 3.92, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.31.

Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 235 очков. «Портленд» же завершил свой поединок на отметке в 204 баллов. Ставим на результативности матча.

Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.81.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу крупной победы «Лейкерс», так как соперник у «озерников» не из грозных.

Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8.5) с коэффициентом 1.97.