В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Касейя Центре» 17 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» пребывает в крайне прекрасном настроении, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд.

Складывается такое ощущение, что игроки из Флориды после каждой одержанной победы подпитываются ещё большей энергией, чтобы одерживать все новые и новые виктории.

Во всех победных поединках у «Хит» не было серьезных сложностей в концовках игр, хотя разница в итоговом счете не переваливала за двузначное число практически ни в одном матче.

Все прогнозы на НБА

В предстоящем матче против «Бруклина» у хозяев есть очень хорошие шансы одолеть крепкого соперника и подарить радость болельщикам, собравшимся на трибунах «Кассея Центра».

«Бруклин»

«Бруклин» не обладает должным уровнем стабильного баскетбола, чтобы наравне тягаться с такими мастодонтами конференции, как «Бостон» или «Филадельфия».

В стартовой пятерке собраны квалифицированные игроки, но даже они не могут прыгнуть выше головы.

У главного тренера из Нью-Йорка много головной боли, однако его игроки могут обеспечить результат, если у них будет должный настрой на поединок.

С воодушевлённым «Майами» будет сложно, но если гостям удастся засушить игру, то у «Нетс» будут определенные шансы на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.55, победа «Бруклина» — 2.47.

Прогноз: «Майами» имеет больше шансов победить в предстоящей встрече.

Альтернативный прогноз: Обе команды имеют проблемы с результативностью.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.23.