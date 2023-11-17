«Майами»
«Майами» пребывает в крайне прекрасном настроении, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд.
Складывается такое ощущение, что игроки из Флориды после каждой одержанной победы подпитываются ещё большей энергией, чтобы одерживать все новые и новые виктории.
Во всех победных поединках у «Хит» не было серьезных сложностей в концовках игр, хотя разница в итоговом счете не переваливала за двузначное число практически ни в одном матче.
В предстоящем матче против «Бруклина» у хозяев есть очень хорошие шансы одолеть крепкого соперника и подарить радость болельщикам, собравшимся на трибунах «Кассея Центра».
«Бруклин»
«Бруклин» не обладает должным уровнем стабильного баскетбола, чтобы наравне тягаться с такими мастодонтами конференции, как «Бостон» или «Филадельфия».
В стартовой пятерке собраны квалифицированные игроки, но даже они не могут прыгнуть выше головы.
У главного тренера из Нью-Йорка много головной боли, однако его игроки могут обеспечить результат, если у них будет должный настрой на поединок.
С воодушевлённым «Майами» будет сложно, но если гостям удастся засушить игру, то у «Нетс» будут определенные шансы на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.55, победа «Бруклина» — 2.47.
Прогноз: «Майами» имеет больше шансов победить в предстоящей встрече.
Альтернативный прогноз: Обе команды имеют проблемы с результативностью.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.23.