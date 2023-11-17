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    «Бруклин» не остановит «Майами»?

    «Майами» — «Бруклин». Ставка (2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Бруклин»
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    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Касейя Центре» 17 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Ноября 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 03:30 Бруклин Бруклин
  • НБА
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    «Майами»

    «Майами» пребывает в крайне прекрасном настроении, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд.

    Складывается такое ощущение, что игроки из Флориды после каждой одержанной победы подпитываются ещё большей энергией, чтобы одерживать все новые и новые виктории.

    Во всех победных поединках у «Хит» не было серьезных сложностей в концовках игр, хотя разница в итоговом счете не переваливала за двузначное число практически ни в одном матче.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Бруклина» у хозяев есть очень хорошие шансы одолеть крепкого соперника и подарить радость болельщикам, собравшимся на трибунах «Кассея Центра».

    «Бруклин»

    «Бруклин» не обладает должным уровнем стабильного баскетбола, чтобы наравне тягаться с такими мастодонтами конференции, как «Бостон» или «Филадельфия».

    В стартовой пятерке собраны квалифицированные игроки, но даже они не могут прыгнуть выше головы.

    У главного тренера из Нью-Йорка много головной боли, однако его игроки могут обеспечить результат, если у них будет должный настрой на поединок.

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    С воодушевлённым «Майами» будет сложно, но если гостям удастся засушить игру, то у «Нетс» будут определенные шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.55, победа «Бруклина» — 2.47.

    Прогноз: «Майами» имеет больше шансов победить в предстоящей встрече.

    Альтернативный прогноз: Обе команды имеют проблемы с результативностью.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.23.

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    «Майами» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» не остановит «Майами»?
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