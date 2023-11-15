В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Спектрум центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» продолжает играть без настроения, а количество ошибок увеличивается от одного матча к другому.

У Клиффорда пока не получается нащупать утраченное управление над командой, а игроки как будто не слышат указаний тренера.

Хоть в последних поединках «Хорнетс» и начали побеждать, но это даже не ложка меда в бочке дегтя.

Все прогнозы на НБА

Предстоящий матч с «Майами» с большой долей вероятности станет проигрышным, поскольку клуб из Флориды сейчас очень хорош.

«Майами»

«Майами» наконец-то включился в регулярный чемпионат и стремительно выбрался из подвала конференции, где он неожиданно оказался после первой недели сезона.

Клуб Споэльстры одержал пять побед подряд и значительно поправил свое турнирное положение.

Больше радует вернувшийся позитивный настрой лидеров клуба, которые снова начали играть в баскетбол с огромным желанием.

Игра против «Шарлотт» станет очередной легкой добычей для Батлера и компании, поскольку стартовые составы обоих клубов совсем неравнозначны.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.32, победа «Майами» — 1.63.

Прогноз: «Майами» не упустит шанс разобраться с кризисным соперником.

Альтернативный прогноз: В этой игре мы увидим мало набранных очков.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.32.