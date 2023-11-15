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    «Майами» одержит очередную победу?

    «Шарлотт» — «Майами». Ставка (1.63) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Спектрум центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» продолжает играть без настроения, а количество ошибок увеличивается от одного матча к другому.

    У Клиффорда пока не получается нащупать утраченное управление над командой, а игроки как будто не слышат указаний тренера.

    Хоть в последних поединках «Хорнетс» и начали побеждать, но это даже не ложка меда в бочке дегтя.

    Все прогнозы на НБА

    Предстоящий матч с «Майами» с большой долей вероятности станет проигрышным, поскольку клуб из Флориды сейчас очень хорош.

    «Майами»

    «Майами» наконец-то включился в регулярный чемпионат и стремительно выбрался из подвала конференции, где он неожиданно оказался после первой недели сезона.

    Клуб Споэльстры одержал пять побед подряд и значительно поправил свое турнирное положение.

    Больше радует вернувшийся позитивный настрой лидеров клуба, которые снова начали играть в баскетбол с огромным желанием.

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    Игра против «Шарлотт» станет очередной легкой добычей для Батлера и компании, поскольку стартовые составы обоих клубов совсем неравнозначны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.32, победа «Майами» — 1.63.

    Прогноз: «Майами» не упустит шанс разобраться с кризисным соперником.

    Альтернативный прогноз: В этой игре мы увидим мало набранных очков.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.32.

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    «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» одержит очередную победу?
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