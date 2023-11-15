«Шарлотт»
«Шарлотт» продолжает играть без настроения, а количество ошибок увеличивается от одного матча к другому.
У Клиффорда пока не получается нащупать утраченное управление над командой, а игроки как будто не слышат указаний тренера.
Хоть в последних поединках «Хорнетс» и начали побеждать, но это даже не ложка меда в бочке дегтя.
Предстоящий матч с «Майами» с большой долей вероятности станет проигрышным, поскольку клуб из Флориды сейчас очень хорош.
«Майами»
«Майами» наконец-то включился в регулярный чемпионат и стремительно выбрался из подвала конференции, где он неожиданно оказался после первой недели сезона.
Клуб Споэльстры одержал пять побед подряд и значительно поправил свое турнирное положение.
Больше радует вернувшийся позитивный настрой лидеров клуба, которые снова начали играть в баскетбол с огромным желанием.
Игра против «Шарлотт» станет очередной легкой добычей для Батлера и компании, поскольку стартовые составы обоих клубов совсем неравнозначны.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.32, победа «Майами» — 1.63.
Прогноз: «Майами» не упустит шанс разобраться с кризисным соперником.
Альтернативный прогноз: В этой игре мы увидим мало набранных очков.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.
Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.32.