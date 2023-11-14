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    «Милуоки» — «Чикаго». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Чикаго»
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    Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 14 ноября. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2023 года

    «Милуоки»

    Проигрышная серия игр преследует «Милуоки», команда проиграла во втором матче подряд. На выезде «баксы» уступили «Орландо» (97:112) и «Индиане» (124:126).

    Ранее «Милуоки» выиграл у «Детройта» (120:118), «Бруклина» (129:125) и «Нью-Йорка» (110:105).

    В лазарете команды два игрока: с травмой паха на больничной койке находится форвард Джей Краудер, а Крис Ливингстон выбыл из строя из-за травмы лодыжки.

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Милуоки» занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции при 5 победах и 4 поражениях.

    «Чикаго»

    «Чикаго» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв на своей площадке «Детройт» (119:108). Лучшей результативностью в составе иллинойсцев отметился Демар Дерозан, который набрал 29 очков.

    В последних пяти встречах «Чикаго» выиграл также у «Юты» (130:113), но уступил «Финиксу» (115:116), «Денверу» (101:123) и «Бруклину» (107:109).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» поднялся на 12 место при четырех победах и шести проигрышей.

    «Чикаго» в игре против «Милуоки» не сможет рассчитывать на Лонзо Болла, который получил травму колена. Также под вопросом участие Алекса Карузо и Далена Терри, у которых травмы пальца и колена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милуоки» — 1.32, победа «Чикаго» — 3.85.

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    Прогноз: «Милуоки» находится в игровом кризисе, «баксы» не могут выиграть на протяжении двух матчей. «Чикаго» тоже играет с переменным успехом. Не будем рисковать и выбирать одну из сторон, а сыграем на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.91.

    Альтернативный прогноз: «Милуоки» или «Чикаго»? Кто бы не одержал победу в этом матче, игра будет упорной, разгрома одной из команд не стоит ожидать.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

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    «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто склонит чашу весов в свою пользу?
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