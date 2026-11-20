В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Денвер»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Денвер» занимает седьмое место, одержав восемь побед и потерпев пять поражений.
Последние матчи: «самородки» на домашней арене одержали победу над «Бостоном» (105:101). Ключевую роль в поединке сыграл Никола Йокич, который набрал 24 очка.
Не сыграют: в лазарете команды находится Джулиан Строутер.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (116:108), «Мемфисом» (123:118), а также проиграл «Хьюстону» (100:110), «Финиксу» (105:117).
«Хьюстон»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Хьюстон» занимает четвёртое место, одержав 12 побед и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: «Хьюстон» в гостевой игре переиграл «Индиану» (119:104). Весомый вклад в победу команды внёс Кевин Дюрант, который набрал 21 очко.
Не сыграют: из строя команды выбыл Клинт Капела.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал победу над «Вашингтоном» (147:119), «Ютой» (125:118), «Голден Стэйт» (115:108), а также проиграл «Майами» (110:128).
Статистика для ставок
- «Денвер» занимает 7-е место в Западной конференции
- «Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции
- В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Денвер» (110:100)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Хьюстона» — 2.04.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Хьюстон» подходит к предстоящей встрече в более убедительной форме и занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда одержала четыре победы в пяти последних матчах, а в предыдущей очной встрече обыграла «Денвер» со счётом 110:100. Несмотря на фактор домашней площадки, «самородкам» будет непросто остановить соперника.
Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.04.
Прогноз: Обе команды обладают хорошим атакующим потенциалом, но кадровые проблемы «Хьюстона» могут сказаться на результативности. При этом «Денвер» способен контролировать темп игры благодаря Йокичу.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.