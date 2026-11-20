Одержит ли «Хьюстон» новую победу над «Денвером»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Денвер»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Денвер» занимает седьмое место, одержав восемь побед и потерпев пять поражений.

Последние матчи: «самородки» на домашней арене одержали победу над «Бостоном» (105:101). Ключевую роль в поединке сыграл Никола Йокич, который набрал 24 очка.

Не сыграют: в лазарете команды находится Джулиан Строутер.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (116:108), «Мемфисом» (123:118), а также проиграл «Хьюстону» (100:110), «Финиксу» (105:117).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Хьюстон» занимает четвёртое место, одержав 12 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: «Хьюстон» в гостевой игре переиграл «Индиану» (119:104). Весомый вклад в победу команды внёс Кевин Дюрант, который набрал 21 очко.

Не сыграют: из строя команды выбыл Клинт Капела.

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал победу над «Вашингтоном» (147:119), «Ютой» (125:118), «Голден Стэйт» (115:108), а также проиграл «Майами» (110:128).

На что ставят в матче Денвер — Хьюстон Букмекерские коэффициенты на матч Денвер — Хьюстон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 7-е место в Западной конференции

«Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Денвер» (110:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Хьюстона» — 2.04.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Хьюстон» подходит к предстоящей встрече в более убедительной форме и занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда одержала четыре победы в пяти последних матчах, а в предыдущей очной встрече обыграла «Денвер» со счётом 110:100. Несмотря на фактор домашней площадки, «самородкам» будет непросто остановить соперника.

2.04 Победа «Хьюстона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Денвер» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Обе команды обладают хорошим атакующим потенциалом, но кадровые проблемы «Хьюстона» могут сказаться на результативности. При этом «Денвер» способен контролировать темп игры благодаря Йокичу.

1.90 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Денвер» — «Хьюстон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.