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    Одержит ли «Мемфис» первую победу в сезоне?

    «Юта» — «Мемфис». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Мемфис»
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    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 2 ноября. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Ноября 2023 года
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    «Юта»

    «Джазмены» из «Юты» занимают 13 место в Западной конференции при одной победе и трех поражениях. Выиграть смогли у «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене (120:118).

    В этой встрече лучшего показателя добился финский баскетболист Лаури Маркканен. Форвард «Юты» оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    Пока это единственная победа в новом сезоне НБА. Были и неудачные игры с «Сакраменто» (114:130) и «Финиксом» (104:126). В последнем матче турнира «Юта» уступила действующему чемпиону «Денверу» (102:110).

    «Мемфис»

    4 матча — 4 поражения — результат старта «Мемфиса» в Западной конференции. Баскетболисты из штата Теннесси не могут одержать первую победу в сезоне. В домашней серии игр «Мемфис» потерпел два фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (104:111) и «Денвером» (104:108). Потом был проигрыш в гостевой игре с «Вашингтоном» (106:113).

    Недавно «гризли» уступили «Далласу» (110:125) в домашней игре. «Мемфису» не хватает его лидеров. До конца сезона выбыл из строя Стивен Адамс, которому нужна операция на задней крестообразной связке правого колена. Джа Морант отбывает 25-ти матчевую дисквалификацию из-за скандала, связанного с его персоной.

    А ещё команда не может рассчитывать на травмированных Брэндона Кларка (травма ахилла) и Деррика Роуза (травма колена). Под вопросом также участие Санти Альдама (травма лодыжки) и Люка Кеннарда (сотрясение).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хоязев: победа «Юты» — 1.81, победа «Мемфиса» — 2.15.

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    Прогноз: «Мемфис» в ослабленном составе скорее всего проиграет «Юте». Ставим на победу «музыкантов», только из-за того, что на площадку не выйдут Стив Адамс и Джа Морант.

    Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграть на форе «Мемфис». В среднем за игру «гризли» проигрывают в 4-6 очков.

    Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+3) с коэффициентом 1.82.

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    «Юта» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Мемфис» первую победу в сезоне?
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