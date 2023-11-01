Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 1 ноября. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» поднялся на пятое место в Западной конференции при двух победах и одном проигрыше. «Парикмахеров» можно назвать домашней командой, которая уже одержала две победы на «Crypto.com Арена».

Сначала «Клипперс» переиграл «Портленд» (123:111). Вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 27 очков. «Парикмахеры» также переиграли «Сан-Антонио» (123:83). Один из лидеров команды Кавай Леонард, который набрал 21 очко.

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Звездный защитник Джеймс Харден может стать игроком «Клипперс». «Парикмахеры» договорились об обмене игрока с «Филадельфией», в составе которой и выступает Харден. Отметим, что Джеймс на выходил на площадку в составе «76-х» в стартовых играх НБА.

«Орландо»

Прервалась выигрышная серия игр «Орландо», «маги» потерпели первое поражение в сезоне. «Мэджик» уступили в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106).

«Орландо» упустил победу за минуту и 42 секунды до финальной сирены. Пока игрок «Лейкерс» Д’Анджело Расселл не реализовал 3-очковый бросок и не переломил ход поединка.

За 8 секунд до окончания встречи разыгрывающий реализовал два штрафных броска и принес победу своей команде над «Орландо».

До матча с «Лейкерс», баскетболисты «Орландо» добились побед в матчах против «Хьюстона» (116:86) и «Портленда» (102:97).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.35, победа «Орландо» — 3.60.

Прогноз: Кавай Леонард и Пол Джордж — главная ударная сила «Клипперс». «Орландо» будет нелегко в Лос-Анджелесе. Предыдущие победы «парикмахеров» завершались с преимуществом в 12 очков и больше. Ожидаем крупную победу «Лос-Анджелес Клипперс».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-11) с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225 с коэффициентом 2.35.