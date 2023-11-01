ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 11:33
    • АПЛ расследует переход Это’о и Виллиана из «Анжи» в «Челси»
  • 11:16
    • Мозякин стал помощником главного тренера «Магнитки»
  • 11:11
    • Черчесов заявил о готовности возобновить тренерскую деятельность
    Все новости спорта

    «Клипперс» одержит новую победу в домашних стенах?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо». Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 1 ноября. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» поднялся на пятое место в Западной конференции при двух победах и одном проигрыше. «Парикмахеров» можно назвать домашней командой, которая уже одержала две победы на «Crypto.com Арена».

    Сначала «Клипперс» переиграл «Портленд» (123:111). Вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 27 очков. «Парикмахеры» также переиграли «Сан-Антонио» (123:83). Один из лидеров команды Кавай Леонард, который набрал 21 очко.

    Все прогнозы на НБА

    Звездный защитник Джеймс Харден может стать игроком «Клипперс». «Парикмахеры» договорились об обмене игрока с «Филадельфией», в составе которой и выступает Харден. Отметим, что Джеймс на выходил на площадку в составе «76-х» в стартовых играх НБА.

    «Орландо»

    Прервалась выигрышная серия игр «Орландо», «маги» потерпели первое поражение в сезоне. «Мэджик» уступили в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106).

    «Орландо» упустил победу за минуту и 42 секунды до финальной сирены. Пока игрок «Лейкерс» Д’Анджело Расселл не реализовал 3-очковый бросок и не переломил ход поединка.

    За 8 секунд до окончания встречи разыгрывающий реализовал два штрафных броска и принес победу своей команде над «Орландо».

    До матча с «Лейкерс», баскетболисты «Орландо» добились побед в матчах против «Хьюстона» (116:86) и «Портленда» (102:97).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.35, победа «Орландо» — 3.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Кавай Леонард и Пол Джордж — главная ударная сила «Клипперс». «Орландо» будет нелегко в Лос-Анджелесе. Предыдущие победы «парикмахеров» завершались с преимуществом в 12 очков и больше. Ожидаем крупную победу «Лос-Анджелес Клипперс».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-11) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225 с коэффициентом 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Корда — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кремонезе — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монфис — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» одержит новую победу в домашних стенах?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры