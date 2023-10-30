Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 30 октября. Время — 02:00 по мск. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает четвертое место в Восточной конференции. В стартовой игре нового сезона регулярного чемпионата «баксы» одержали победу над «Филадельфией» (118:117).

В победном матче стоит отметить результативные действия Дэмиана Лилларда. Защитник набрал 39 очков. До дабл-дабла баскетболисту не хватилео двух подборов.

Все прогнозы на НБА

В матче против «Филадельфии» травмировался игрок «Милуоки» Крис Миддлтон. На 16 минуте матча форвард получил травму колена.

«Атланта»

«Атланта» тоже не сможет рассчитывать на одного из игроков. Из-за травмы икры из строя выбыл Уэсли Мэттьюз. Защитник отправился в лазарет после товарищеского матча против «Филадельфии» — игра прошла 21 октября.

В Восточной конференции «Атланта» занимает последнее 15 место. «Ястребы» проиграли в двух стартовых матчах: уступили «Шарлотт» (110:116) и «Нью-Йорку» (120:126).

Черная полоса игр «Атланты» продолжается. Команда «Хокс» также проиграла две контрольные встречи с «Филадельфией» (106:120) и «Индианой» (112:116).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Атланты» — 3.38.

Прогноз: «Милуоки» — фаворит пары, команда должна обыгрывать «Атланту», в которой прослеживается игровой кризис. Так что команда из Штата Висконсин способна продлить проигрышную серию «ястребов» до пяти матчей.

Ставка: Фора «Милуоки» (-6.5) с коэффициентом 1.87.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 238.5 с коэффициентом 1.97.