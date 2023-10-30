ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону» Пеп Гвардиола и Эрик тен ХагОгорчить соседа. «МЮ» не соперник «Сити» в борьбе за титул, но дерби — это другое дело Итоговый турнир WTA в этом году пройдет в мексиканском КанкунеWTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа
  • 10:30
    • Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Милуоки» продлит черную полосу игр «Атланты»?

    «Милуоки» — «Атланта». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 октября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»
    Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 30 октября. Время — 02:00 по мск. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 30 Октября 2023 года
    Милуоки
  • НБА. Предсезонка
    •  Милуоки 02:00 Атланта Атланта
  • НБА
    •

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает четвертое место в Восточной конференции. В стартовой игре нового сезона регулярного чемпионата «баксы» одержали победу над «Филадельфией» (118:117).

    В победном матче стоит отметить результативные действия Дэмиана Лилларда. Защитник набрал 39 очков. До дабл-дабла баскетболисту не хватилео двух подборов.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Филадельфии» травмировался игрок «Милуоки» Крис Миддлтон. На 16 минуте матча форвард получил травму колена.

    «Атланта»

    «Атланта» тоже не сможет рассчитывать на одного из игроков. Из-за травмы икры из строя выбыл Уэсли Мэттьюз. Защитник отправился в лазарет после товарищеского матча против «Филадельфии» — игра прошла 21 октября.

    В Восточной конференции «Атланта» занимает последнее 15 место. «Ястребы» проиграли в двух стартовых матчах: уступили «Шарлотт» (110:116) и «Нью-Йорку» (120:126).

    Черная полоса игр «Атланты» продолжается. Команда «Хокс» также проиграла две контрольные встречи с «Филадельфией» (106:120) и «Индианой» (112:116).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Атланты» — 3.38.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Милуоки» — фаворит пары, команда должна обыгрывать «Атланту», в которой прослеживается игровой кризис. Так что команда из Штата Висконсин способна продлить проигрышную серию «ястребов» до пяти матчей.

    Ставка: Фора «Милуоки» (-6.5) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238.5 с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Монца — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» продлит черную полосу игр «Атланты»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры