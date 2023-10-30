«Милуоки»
«Милуоки» занимает четвертое место в Восточной конференции. В стартовой игре нового сезона регулярного чемпионата «баксы» одержали победу над «Филадельфией» (118:117).
В победном матче стоит отметить результативные действия Дэмиана Лилларда. Защитник набрал 39 очков. До дабл-дабла баскетболисту не хватилео двух подборов.
В матче против «Филадельфии» травмировался игрок «Милуоки» Крис Миддлтон. На 16 минуте матча форвард получил травму колена.
«Атланта»
«Атланта» тоже не сможет рассчитывать на одного из игроков. Из-за травмы икры из строя выбыл Уэсли Мэттьюз. Защитник отправился в лазарет после товарищеского матча против «Филадельфии» — игра прошла 21 октября.
В Восточной конференции «Атланта» занимает последнее 15 место. «Ястребы» проиграли в двух стартовых матчах: уступили «Шарлотт» (110:116) и «Нью-Йорку» (120:126).
Черная полоса игр «Атланты» продолжается. Команда «Хокс» также проиграла две контрольные встречи с «Филадельфией» (106:120) и «Индианой» (112:116).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Атланты» — 3.38.
Прогноз: «Милуоки» — фаворит пары, команда должна обыгрывать «Атланту», в которой прослеживается игровой кризис. Так что команда из Штата Висконсин способна продлить проигрышную серию «ястребов» до пяти матчей.
Ставка: Фора «Милуоки» (-6.5) с коэффициентом 1.87.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 238.5 с коэффициентом 1.97.