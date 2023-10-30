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    «Голден Стэйт» увезет победу из Хьюстона?

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 30 октября. Время — 02:00 по мск. «Хьюстон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» провалился в первых матчах нового сезона НБА, проиграв «Сан-Антонио» (122:126) и «Орландо» (86:116). На данный момент «Рокетс» занимает последнее 15 место в Западной конференции.

    Отметим, что матч против «Сан-Антонио» прошел в драматичной борьбе. Победитель был определен в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111).

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    В матче против экс-чемпионов НБА — «Голден Стэйт», не сможет сыграть Виктор Оладипо. Форвард «Хьюстона» получил травму колена.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» в Западной конференции идет на 9-м месте. После двух сыгранных матчей «золотые» потерпели поражение от «Финикса» (104:108), но одержали победу над «Сакраменто» в калифорнийском дерби (122:114).

    Вклад в победу «Голден Стэйт» внёс лидер команды Стефен Карри, который смог набрать 41 очко, сделать 4 подбора и отдать 4 передачи.

    К слову, в матче против «Сакраменто» Стеф Карри получил травму ноги. На площадке защитник «Голден Стэйт» провел почти 35 минут игрового времени. Его участие в игре с «Хьюстоном» пока под вопросом. Также могут не выйти на игру Дрэймонд Грин — из-за травмы лодыжки и Джонатан Куминга — из-за травмы ноги.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.45, победа «Голден Стэйт» — 1.46.

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    Прогноз: «Голден Стэйт» не должен столкнуться с проблемами в предстоящей игре. Баскетболисты из Калифорнии на голову сильнее своих визави из Хьюстона.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-5.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» увезет победу из Хьюстона?
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