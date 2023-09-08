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    США выбьет из турнира сборную Германии?

    США — Германия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Германии
    Прогноз и ставки на США — Германия
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    Сборная Германии
    США сыграет против Германии в полуфинале чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 8 сентября, начало — в 15:40 мск. США — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    США в 1/4 финала чемпионата разгромили Италию (100:63). В этом матче отметим полезную, а самое главное результативную игру от баскетболиста «Бруклина» Микала Бриджеса. Форвард отправил в кольцо соперника 24 очка.

    Сборная Соединенных Штатов обеспечила себе место в четвертьфинале баскетбольного чемпионата мира после уверенной победы над командой Черногории (85:73). В том матче решующую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс. Защитник «Миннесоты» отправил в кольцо соперника 17 очков.

    А ещё в этом розгрыше сборная США обыграла Новую Зеландию (99:72), Грецию (109:81), Иорданию (110:62) и Черногорию (85:73).

    Германия

    Сборная Германии с трудом вырвала победу у Латвии в четвертьфинале чемпионата мира, переиграв соперника (81:79). Самым результативным стал Артур Загарс, которому до дабл-даблу не хватило 2 передач: 24 очка, 2 подбора и 8 передач.

    Деннис Шрёдер — один из ведущих игроков сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс». Немецкий баскетболист в 5 проведенных встречах отдал 34 передачи. Таким образом Шрёдер вошёл в топ-9 лучших игроков чемпионата мира.

    Все прогнозы на баскетбол

    Немецкая команда выдает серию домашних побед, которая уже состоит из 6 матчей. Сборная Германии вышла из группы с первого места. В квартете Н немецкая команда одержал 5 побед в 5 матчах, набрав максимальное количество очков.

    Чего только стоит выигрыш с именитой командой Словении (100:71). В этой встрече в составе сборной Германии результативностью отметился Деннис Шрёдер, заработав дабл-дабл из 24 очков и 10 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.19, победа Германии — 4.96.

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    Прогноз: Сборная США — фаворит предстоящего матча 1/2 финала. Ожидаем уверенную победу американцев, а вместе с ней и выход в финал чемпионата мира.

    Ставка: Фора США (-10.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: США за игру забрасывает около 80 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал США больше 95.5 с коэффициентом 2.00.

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