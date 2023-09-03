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    Смогут ли сербы пробиться в плей-офф?

    Доминиканская Республика — Сербия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Сербии
    Прогноз и ставки на Доминиканская Республика — Сербия
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    Сербия — Италия
    Доминиканская Республика сыграет против Сербии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:00 мск. Доминиканская Республика — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа I 03 Сентября 2023 года
    Доминикана
  • Санто-Доминго
    •  Доминикана 15:00 Сербия Сербия
  • Белград
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    Доминиканская Республика

    Сборная Доминиканской Республики проиграла в последнем матче чемпионата мира команде Пуэрто-Рико (97:102). Доминиканцы были близки к выходу в 1/4 финала, но теперь судьба путевки будет решаться в последнем туре с сербами.

    Также прервалась выигрышная серия доминиканцев, которая состояла из трех матчей. На первенствен планеты Доминиканская Республика обыграла Анголу(75:67), Италию (87:82) и Филиппины (87:81).

    Ключевой игрок сборной Карл-Энтони Таунс входит в топ-3 лучших игроков чемпионата мира, набрав 97 очков.

    Сербия

    Сборная Сербии оказалась в аналогичной ситуации, как и команда Доминиканской Республики. Победа над Италией позволила бы сербам выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Но результат оказался противоположным (76:78 — поражение).

    Несмотря на проигрыш сборная Сербии возглавляет групп I. В активе команды — 7 очков. Столько же у Доминиканской Республики, Италии и Пуэрто-Рико.

    Все прогнозы на баскетбол

    Ранее сборная Сербии смогла обыграть баскетболистов из Китая (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южного Судана (115:83).

    Сербский игрок Никола Милутинов вошел в число лучших игроков мирового первенства, совершив 43 подбора в 4 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Доминиканской Республики — 4.72, победа Сербии — 1.20.

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    Прогноз: Сборная Сербии не оставит шансов своему визави решающему туру второго группового этапа.

    Ставка: Фора Сербии (-11) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Сербская сборная часто играет на результат, команда за игру фактически забрасывает около 100 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 92.5 с коэффициентом 2.00.

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    Доминиканская Республика — Сербия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Смогут ли сербы пробиться в плей-офф?
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