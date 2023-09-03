Доминиканская Республика
Сборная Доминиканской Республики проиграла в последнем матче чемпионата мира команде Пуэрто-Рико (97:102). Доминиканцы были близки к выходу в 1/4 финала, но теперь судьба путевки будет решаться в последнем туре с сербами.
Также прервалась выигрышная серия доминиканцев, которая состояла из трех матчей. На первенствен планеты Доминиканская Республика обыграла Анголу(75:67), Италию (87:82) и Филиппины (87:81).
Ключевой игрок сборной Карл-Энтони Таунс входит в топ-3 лучших игроков чемпионата мира, набрав 97 очков.
Сербия
Сборная Сербии оказалась в аналогичной ситуации, как и команда Доминиканской Республики. Победа над Италией позволила бы сербам выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Но результат оказался противоположным (76:78 — поражение).
Несмотря на проигрыш сборная Сербии возглавляет групп I. В активе команды — 7 очков. Столько же у Доминиканской Республики, Италии и Пуэрто-Рико.
Ранее сборная Сербии смогла обыграть баскетболистов из Китая (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южного Судана (115:83).
Сербский игрок Никола Милутинов вошел в число лучших игроков мирового первенства, совершив 43 подбора в 4 матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе гостей: победа Доминиканской Республики — 4.72, победа Сербии — 1.20.
Прогноз: Сборная Сербии не оставит шансов своему визави решающему туру второго группового этапа.
Ставка: Фора Сербии (-11) с коэффициентом 2.04.
Альтернативный прогноз: Сербская сборная часто играет на результат, команда за игру фактически забрасывает около 100 очков.
Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 92.5 с коэффициентом 2.00.