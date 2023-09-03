Доминиканская Республика сыграет против Сербии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:00 мск. Доминиканская Республика — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доминиканская Республика

Сборная Доминиканской Республики проиграла в последнем матче чемпионата мира команде Пуэрто-Рико (97:102). Доминиканцы были близки к выходу в 1/4 финала, но теперь судьба путевки будет решаться в последнем туре с сербами.

Также прервалась выигрышная серия доминиканцев, которая состояла из трех матчей. На первенствен планеты Доминиканская Республика обыграла Анголу(75:67), Италию (87:82) и Филиппины (87:81).

Ключевой игрок сборной Карл-Энтони Таунс входит в топ-3 лучших игроков чемпионата мира, набрав 97 очков.

Сербия

Сборная Сербии оказалась в аналогичной ситуации, как и команда Доминиканской Республики. Победа над Италией позволила бы сербам выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Но результат оказался противоположным (76:78 — поражение).

Несмотря на проигрыш сборная Сербии возглавляет групп I. В активе команды — 7 очков. Столько же у Доминиканской Республики, Италии и Пуэрто-Рико.

Все прогнозы на баскетбол

Ранее сборная Сербии смогла обыграть баскетболистов из Китая (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южного Судана (115:83).

Сербский игрок Никола Милутинов вошел в число лучших игроков мирового первенства, совершив 43 подбора в 4 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Доминиканской Республики — 4.72, победа Сербии — 1.20.

Прогноз: Сборная Сербии не оставит шансов своему визави решающему туру второго группового этапа.

Ставка: Фора Сербии (-11) с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Сербская сборная часто играет на результат, команда за игру фактически забрасывает около 100 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 92.5 с коэффициентом 2.00.