Бразилия сыграет против Латвии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 12:45 мск. Бразилия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Сборная Бразилии подправила турнирное положение в двух последних матчах чемпионата мира: были обыграны Кот-д'Ивуар (89:77) и Канада (69:65).

В игре против Канады стоит отметить игру бразильца Бруно Кабокло, форвард оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

А в стартовой игре мундиаля сборная Бразилии уничтожила команду Ирана (100:59). Вклад в разгромную победу бразильцев внёс Бруно Кабокло, форвард набрал 16 очков.

В этом розыгрыше первенства планеты сборная Бразилии проиграла лишь команде Испании (78:96). На данный момент бразильцы занимают третье место на турнире.

Латвия

Сборная Латвии включилась в борьбу за место в плей-офф после того как, латвийский коллектив выиграл у испанцев (74:69). В этом матче результативностью отметился Давис Бертанс, форвард «Далласа» и сборной Латвии забросил в кольцо 16 очков.

В первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырвал победу у сборной Франции (88:86).

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Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).

Единственное поражение на турнире сборная Латвии потерпелаот канадцев (75:101). В группе L перед заключительным туром латвийский коллектив занимает последнее 4 место в турнирной таблтце, у команды — 7 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Бразилии — 1.76, победа Латвии— 2.09.

Прогноз: В этом матче ожидается яркая битва двух сильных команд. Встречаются два аутсайдера группы L чемпионата мира. Победитель пары обеспечит себе путевку в плей-офф турнира. Мы остановим свой выбор, на набравшей ход латвийской команды.

Ставка: Победа Латвии с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка и рассчитывать на яркую игру бразильцев и латвийцев.

Альтернативная ставка: Тотал больше 166 с коэффициентом 2.09.