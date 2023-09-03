Бразилия
Сборная Бразилии подправила турнирное положение в двух последних матчах чемпионата мира: были обыграны Кот-д'Ивуар (89:77) и Канада (69:65).
В игре против Канады стоит отметить игру бразильца Бруно Кабокло, форвард оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.
А в стартовой игре мундиаля сборная Бразилии уничтожила команду Ирана (100:59). Вклад в разгромную победу бразильцев внёс Бруно Кабокло, форвард набрал 16 очков.
В этом розыгрыше первенства планеты сборная Бразилии проиграла лишь команде Испании (78:96). На данный момент бразильцы занимают третье место на турнире.
Латвия
Сборная Латвии включилась в борьбу за место в плей-офф после того как, латвийский коллектив выиграл у испанцев (74:69). В этом матче результативностью отметился Давис Бертанс, форвард «Далласа» и сборной Латвии забросил в кольцо 16 очков.
В первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырвал победу у сборной Франции (88:86).
Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).
Единственное поражение на турнире сборная Латвии потерпелаот канадцев (75:101). В группе L перед заключительным туром латвийский коллектив занимает последнее 4 место в турнирной таблтце, у команды — 7 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу хозяев: победа Бразилии — 1.76, победа Латвии— 2.09.
Прогноз: В этом матче ожидается яркая битва двух сильных команд. Встречаются два аутсайдера группы L чемпионата мира. Победитель пары обеспечит себе путевку в плей-офф турнира. Мы остановим свой выбор, на набравшей ход латвийской команды.
Ставка: Победа Латвии с коэффициентом 2.09.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка и рассчитывать на яркую игру бразильцев и латвийцев.
Альтернативная ставка: Тотал больше 166 с коэффициентом 2.09.