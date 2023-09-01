Сербия сыграет против Италии в рамках группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:00 мск. Сербия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сборная Сербии возглавляет группу I чемпионата мира. После 3-х проведенных матчей команда Светислава Пешича одержала 3 победы. В итоге сербский коллектив набрал максимальное количество очков — 6.

На предварительном этапе сербские баскетболисты нанесли поражения сборной Китая (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южного Судана (115:83).

В заключительной игре против команды Южного Судана в составе Сербии отличился Никола Йович, забросивший 25 очков.

Выигрышная серия сборной Сербии впечатляет, она уже составляет шесть матчей, включая три на чемпионате мира.

Италия

Сборная Италии продолжает сражаться за выход в четвертьфинал чемпионата мира. В квартете I итальянцы идут на третьем месте с активом в 5 очков. Команда уступает лидирующие позиции Сербии и Доминиканской Республике.

Все прогнозы на баскетбол

На предыдущем этапе Италия выиграла у Филиппин (90:83) и Анголы (81:67). Но оступилась в матче с доминиканцами (82:87).

В топ-10 лучших игроков баскетбольного мундиаля по асситам входит защитник сборной Италии Марко Списсу. Баскетболист в трех матчах отдал 20 передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Сербии — 1.37, победа Италии — 3.16.

Прогноз: Основной этап чемпионата мира выходит на финишную прямую. Впереди плей-офф, права на ошибку нет. Сборная Сербии — фаворит пары, но итальянцы готовы дать бой лидеру. Можно рискнуть в пользу Италии и овертайма.

Ставка: Победа Италии или ничья по результату основного времени с коэффициентом 2.86.

Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием сборных Сербии и Италии завершаются на отметке 160-170 очков.

Альтернативная ставка: ТБ 169.5 с коэффициентом 1.85.