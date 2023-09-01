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    Италия сможет навязать борьбу Сербии?

    Сербия — Италия. Ставка (к. 2.86) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Сербии
    Прогноз и ставки на Сербия — Италия
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    Филиппины — Италия. Чемпионат мира
    Сербия сыграет против Италии в рамках группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 11:00 мск. Сербия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сербия

    Сборная Сербии возглавляет группу I чемпионата мира. После 3-х проведенных матчей команда Светислава Пешича одержала 3 победы. В итоге сербский коллектив набрал максимальное количество очков — 6.

    На предварительном этапе сербские баскетболисты нанесли поражения сборной Китая (105:63), Пуэрто-Рико (94:77) и Южного Судана (115:83).

    В заключительной игре против команды Южного Судана в составе Сербии отличился Никола Йович, забросивший 25 очков.

    Выигрышная серия сборной Сербии впечатляет, она уже составляет шесть матчей, включая три на чемпионате мира.

    Италия

    Сборная Италии продолжает сражаться за выход в четвертьфинал чемпионата мира. В квартете I итальянцы идут на третьем месте с активом в 5 очков. Команда уступает лидирующие позиции Сербии и Доминиканской Республике.

    Все прогнозы на баскетбол

    На предыдущем этапе Италия выиграла у Филиппин (90:83) и Анголы (81:67). Но оступилась в матче с доминиканцами (82:87).

    В топ-10 лучших игроков баскетбольного мундиаля по асситам входит защитник сборной Италии Марко Списсу. Баскетболист в трех матчах отдал 20 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Сербии — 1.37, победа Италии — 3.16.

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    Прогноз: Основной этап чемпионата мира выходит на финишную прямую. Впереди плей-офф, права на ошибку нет. Сборная Сербии — фаворит пары, но итальянцы готовы дать бой лидеру. Можно рискнуть в пользу Италии и овертайма.

    Ставка: Победа Италии или ничья по результату основного времени с коэффициентом 2.86.

    Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием сборных Сербии и Италии завершаются на отметке 160-170 очков.

    Альтернативная ставка: ТБ 169.5 с коэффициентом 1.85.

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    Сербия — Италия: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Италия сможет навязать борьбу Сербии?
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