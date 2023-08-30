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    Пуэрто-Рико войдет в топ-16 чемпионата мира?

    Китай — Пуэрто-Рико. Ставка (к. 2.07) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Пуэрто-Рико
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    Сербия — Пуэрто-Рико
    В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Китая и Пуэрто-Рико. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 30 августа, начало — в 15:00 мск. Китай — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа B 30 Августа 2023 года
    Китай
  • Пекин
    •  Китай 15:00 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико
  • Сан-Хуан
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    Китай

    Сборная Китая фактически лишила себя шансов на путевку в следующий этап чемпионата мира. Азиатская команда проиграла два матча на предварительном этапе баскетбольного мундиаля. Баланс заброшенных и пропущенных очков у китайского коллектива отрицательный — минус 62 балла.

    В первой игре квартета В Китай проиграл Сербии (63:105). После последовала неудачный матч против сборной Южного Судана (69:89).

    Китаю, чтобы вернуться в борьбу за выход в групповой этап, нужно обыграть Пуэрто-Рико в заключительном матче квартета В, как минимум в 62 очка — а это практически невозможно.

    Пуэрто-Рико

    Сборная Пуэрто-Рико проиграла матч 2-го тура предварительного этапа сборной Сербии (77:94). Несмотря на поражение латиноамериканцы сохранили за собой вторую строчку в группе В.

    Ключевую роль сыграл поединок 1-го тура, когда Пуэрто-Рико одержал победу в над командой Южного Судана (101:96). Хотя все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (81:81).

    Все прогнозы на баскетбол

    Пуэрториканцы совершили камбэк в поединке, уступая после первой половины поединка в 10 очков, латиноамериканцы сначала отыграли три пункта в третьей четверти, а затем еще 7 очков — в заключительном четвертом отрезке игры перед дополнительными временем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Китая — 5.97, победа Пуэрто-Рико — 1.13.

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    Прогноз: Сборная Пуэрто-Рико не оставит шансов своему визави по 3-му туру. Ожидается уверенная победа латиноамериканцев, а вместе с ней и выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

    Ставка: Фора Пуэрто-Рико (-13) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Пуэрто-Рико за игру забрасывает около 80 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 87 с коэффициентом 2.02.

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    Китай — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Пуэрто-Рико войдет в топ-16 чемпионата мира?
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