В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Китая и Пуэрто-Рико. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 30 августа, начало — в 15:00 мск. Китай — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Китай

Сборная Китая фактически лишила себя шансов на путевку в следующий этап чемпионата мира. Азиатская команда проиграла два матча на предварительном этапе баскетбольного мундиаля. Баланс заброшенных и пропущенных очков у китайского коллектива отрицательный — минус 62 балла.

В первой игре квартета В Китай проиграл Сербии (63:105). После последовала неудачный матч против сборной Южного Судана (69:89).

Китаю, чтобы вернуться в борьбу за выход в групповой этап, нужно обыграть Пуэрто-Рико в заключительном матче квартета В, как минимум в 62 очка — а это практически невозможно.

Пуэрто-Рико

Сборная Пуэрто-Рико проиграла матч 2-го тура предварительного этапа сборной Сербии (77:94). Несмотря на поражение латиноамериканцы сохранили за собой вторую строчку в группе В.

Ключевую роль сыграл поединок 1-го тура, когда Пуэрто-Рико одержал победу в над командой Южного Судана (101:96). Хотя все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (81:81).

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Пуэрториканцы совершили камбэк в поединке, уступая после первой половины поединка в 10 очков, латиноамериканцы сначала отыграли три пункта в третьей четверти, а затем еще 7 очков — в заключительном четвертом отрезке игры перед дополнительными временем.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Китая — 5.97, победа Пуэрто-Рико — 1.13.

Прогноз: Сборная Пуэрто-Рико не оставит шансов своему визави по 3-му туру. Ожидается уверенная победа латиноамериканцев, а вместе с ней и выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

Ставка: Фора Пуэрто-Рико (-13) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: Пуэрто-Рико за игру забрасывает около 80 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 87 с коэффициентом 2.02.