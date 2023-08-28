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    Пуэрто-Рико — Сербия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Сербии
    Прогноз и ставки на Пуэрто-Рико — Сербия
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    В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Пуэрто-Рико и Сербии. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. Пуэрто-Рико — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа B 28 Августа 2023 года
    Пуэрто-Рико
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    •  Пуэрто-Рико 15:00 Сербия Сербия
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    Пуэрто-Рико

    Стивен Томпсон стал лучшим игроком в составе Пуэрто-Рико в матче против Южного Судана. В кольцо соперник защитник североамериканской сборной забросил 21 очко. Также игрок оформил дабл-дабл, совершив 13 подборов.

    Сборная Пуэрто-Рико в свою очередь, одержала победу в стартовой игре чемпионата мира против Южного Судана (101:96). Хотя все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (81:81).

    Пуэрториканцы совершили камбэк в поединке, уступая после первой половины поединка в 10 очков, латиноамериканцы сначала отыграли три пункта в третьей четверти, а затем еще 7 очков — в заключительном четвертом отрезке игры перед дополнительными временем.

    К тому же Пуэрто-Рико удалось прервать черную полосу игр, которая состояла из пяти матчей. Ранее сборная проиграла Литвии (72:84), Литве (80:93), Сербии (75:110), Италии (65:98) и США (74:117).

    Сербия

    Сборная Сербии не встретила сопротивление со стороны Китая в первом матче баскетбольного мундиаля. К тому же сербы нанесли рагромное поражение сопернику с отрывом 42 очка (105:63).

    Все прогнозы на баскетбол

    Весомый вклад в победу европейской команды внёс защитник «Атланты» Богдан Богданович. Сербский защитник отправил в кольцо китайского визави 14 очков.

    А ещё сборная Сербии продлила выигрышную серию до четырёх матчей. Ранее баскетболисты Светилсава Пешича обыграли в товарищеских играх сборные Бразилии (89:85), Китая (87:64) и Пуэрто-Рико (110:75).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Пуэрто-Рико — 11.50, победа Сербии — 1.04.

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    Прогноз: Сборная Сербии не оставит шансов своему визави по 2-му туру. Европейская команда на две, а то и на три головы выше соперника. Ожидается уверенная победа сербской команды и фактически выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

    Ставка: Фора Сербии (-19) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Сербская сборная часто играет на результат, команда за игру фактически забрасывает около 90 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 96.5 с коэффициентом 2.00.

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    Пуэрто-Рико — Сербия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Сербы не позволят латиноамериканцам добиться реванша?
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