В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Пуэрто-Рико и Сербии. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. Пуэрто-Рико — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пуэрто-Рико

Стивен Томпсон стал лучшим игроком в составе Пуэрто-Рико в матче против Южного Судана. В кольцо соперник защитник североамериканской сборной забросил 21 очко. Также игрок оформил дабл-дабл, совершив 13 подборов.

Сборная Пуэрто-Рико в свою очередь, одержала победу в стартовой игре чемпионата мира против Южного Судана (101:96). Хотя все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (81:81).

Пуэрториканцы совершили камбэк в поединке, уступая после первой половины поединка в 10 очков, латиноамериканцы сначала отыграли три пункта в третьей четверти, а затем еще 7 очков — в заключительном четвертом отрезке игры перед дополнительными временем.

К тому же Пуэрто-Рико удалось прервать черную полосу игр, которая состояла из пяти матчей. Ранее сборная проиграла Литвии (72:84), Литве (80:93), Сербии (75:110), Италии (65:98) и США (74:117).

Сербия

Сборная Сербии не встретила сопротивление со стороны Китая в первом матче баскетбольного мундиаля. К тому же сербы нанесли рагромное поражение сопернику с отрывом 42 очка (105:63).

Все прогнозы на баскетбол

Весомый вклад в победу европейской команды внёс защитник «Атланты» Богдан Богданович. Сербский защитник отправил в кольцо китайского визави 14 очков.

А ещё сборная Сербии продлила выигрышную серию до четырёх матчей. Ранее баскетболисты Светилсава Пешича обыграли в товарищеских играх сборные Бразилии (89:85), Китая (87:64) и Пуэрто-Рико (110:75).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Пуэрто-Рико — 11.50, победа Сербии — 1.04.

Прогноз: Сборная Сербии не оставит шансов своему визави по 2-му туру. Европейская команда на две, а то и на три головы выше соперника. Ожидается уверенная победа сербской команды и фактически выход в топ-16 баскетбольного мундиаля.

Ставка: Фора Сербии (-19) с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Сербская сборная часто играет на результат, команда за игру фактически забрасывает около 90 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Сербии больше 96.5 с коэффициентом 2.00.