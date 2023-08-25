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    Латвия одержит победу в своем первом матче на ЧМ?

    Латвия — Ливан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч чемпионата мира, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Латвия — Ливан
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    Латвия
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Латвии будет принимать сборную Ливана. Игра пройдет на «Индонезия Арене» 25 августа. Начало встречи — в 12:15 мск. Латвия — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа H 25 Августа 2023 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 12:15 Lebanon Lebanon
  • ЧМ-2019 (м). Группа H
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    Латвия

    Сборная Латвии принимает участие в чемпионате мира по баскетболу первый раз в своей истории и для баскетболистов этой страны это настоящее событие

    Для этой скандинавской сборной подобное первенство будет уже вторым в истории. Первый чемпионат мира, на котором финская сборная принимала участие, случился в 2014 году и на нем финны довольствовались лишь 22 итоговым местом.

    В составе латышей есть суперзвезда в лице Порзингиса, которая и будет делать результат во всех матчах. Вполне нельзя исключать варианта, что Кристапс наберет какое-то заоблачное количество баллов в первой встрече против сборной команды Ливана.

    Все прогнозы на баскетбол

    А в том, что именно балтийская сборная победит в первом матче на турнире, нет никаких сомнений, поскольку ливанцы кране слабы.

    Ливан

    Сборная Ливана представляет собой откровенно тяжелое зрелище, хотя каким-то образом она смогла пробиться от своей зоны в финальный раунд чемпионата мира.

    В местном чемпионате огромное количество подозрительных матчей, а в баскетбол хоть как-то играть могут две с половиной команды.

    Неудивительно, что при такой конкуренции баскетбол в этой стране еле выживает. Хотя в 2002 году сборная этой страны принимала участие на чемпионате мира, но заняла последнее 16 место.

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    В поединке против латышей никаких шансов на положительный исход матча у сборной с Ближнего Востока попросту нет. Как в целом и по всему турниру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Латвии — 1.05, победа Ливана — 12.50.

    Прогноз: Латвия уверенно победит в первом своем матче на чемпионате мира.

    Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: Получится низовой матч, поскольку с результативностью у Ливана огромные проблемы.

    Альтернативная ставка: ТМ 160 с коэффициентом 2.28.

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    Латвия — Ливан: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Латвия одержит победу в своем первом матче на ЧМ?
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