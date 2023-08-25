На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Латвии будет принимать сборную Ливана. Игра пройдет на «Индонезия Арене» 25 августа. Начало встречи — в 12:15 мск. Латвия — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Сборная Латвии принимает участие в чемпионате мира по баскетболу первый раз в своей истории и для баскетболистов этой страны это настоящее событие

Для этой скандинавской сборной подобное первенство будет уже вторым в истории. Первый чемпионат мира, на котором финская сборная принимала участие, случился в 2014 году и на нем финны довольствовались лишь 22 итоговым местом.

В составе латышей есть суперзвезда в лице Порзингиса, которая и будет делать результат во всех матчах. Вполне нельзя исключать варианта, что Кристапс наберет какое-то заоблачное количество баллов в первой встрече против сборной команды Ливана.

Все прогнозы на баскетбол

А в том, что именно балтийская сборная победит в первом матче на турнире, нет никаких сомнений, поскольку ливанцы кране слабы.

Ливан

Сборная Ливана представляет собой откровенно тяжелое зрелище, хотя каким-то образом она смогла пробиться от своей зоны в финальный раунд чемпионата мира.

В местном чемпионате огромное количество подозрительных матчей, а в баскетбол хоть как-то играть могут две с половиной команды.

Неудивительно, что при такой конкуренции баскетбол в этой стране еле выживает. Хотя в 2002 году сборная этой страны принимала участие на чемпионате мира, но заняла последнее 16 место.

В поединке против латышей никаких шансов на положительный исход матча у сборной с Ближнего Востока попросту нет. Как в целом и по всему турниру.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Латвии — 1.05, победа Ливана — 12.50.

Прогноз: Латвия уверенно победит в первом своем матче на чемпионате мира.

Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Получится низовой матч, поскольку с результативностью у Ливана огромные проблемы.

Альтернативная ставка: ТМ 160 с коэффициентом 2.28.