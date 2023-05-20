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    «Майами» удвоит преимущество в серии?

    «Бостон» — «Майами». Прогноз (к. 4.44), ставка на матч 1/2 финала НБА, 20 мая 2023 года

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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Мая 2023 года
    Бостон
  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    «Бостон» провалил первый матч финальной серии на Востоке, проиграв «Майами» (116:123). На кону — победа в конференции и выход в финал НБА. В проигранной встрече в составе «кельтов» отличился Джейсон Тейтум, игрок отправил в кольцо «хитовцев» 30 очков, совершил семь подборов и отдал одну передачу. К слову, это второй результат матча. По коэффициенту полезности действий Тейтум уступил лишь Джимми Батлеру — лидеру «Майами».

    Стартовый поединок 1/2 финала НБА прервал выигрышную серию «Бостона», которая состояла из двух матчей. На предудущей стадии турнира «Селтикс» с трудом преодолел барьер в лице «Филадельфии» (4:3 — победа в серии). В 1/8 финала баскетболисты «Бостона» встретились с «Атлантой». Противостояние с «ястребами» для «бостонских кельтов» завершилось победой (4:2).

    Все прогнозы на НБА

    В плей-офф «Бостон» вышел со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионата команда выиграла 57 матчей и проиграла 25 встреч.

    «Майами»

    Джимми Батлер внёс весомый вклад в первую победу «Майами» над «Бостоном» (123:116). Защитник набрал в матче 35 очков, до трипл-даблу баскетболисту не хватило пяти подборов и трёх передач.

    Баскетболисты из Флориды продолжают удивлять, в последних пяти матчах плей-офф команда одержала четыре победы. В регулярном чемпионате «Майами» заняла далеко не лидирующую позицию, а финишировала на восьмом месте.

    Чтобы добраться до финала Восточной конференции, «Майами» пришлось пройти серьезный путь: от победы над «Чикаго» (102:91) в плей-ин до невероятных триумфов над «Милуоки» (4:1 — победа в серии) и «Нью-Йорком» (4:2 — победа в серии).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.26, победа «Майами» — 4.44.

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    Прогноз: «Майами» продолжает удивлять, хоть «Бостон» и является серьёзным оппонентом, но «хитовцы» в этом сезоне являются грозой фаворитов. Наверняка, баскетболисты из Флориды смогу добиться успеха и увеличат преимущество перед домашней серией игр.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 4.44.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В первом поединке серии игроки «Бостона» и «Майами» набросали 239 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 3.15.

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    «Бостон» — «Майами»: прогноз, ставка (4.44), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» удвоит преимущество в серии?
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