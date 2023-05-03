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    «Голден Стэйт» поведет в серии после первого матча

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 03 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 03 мая. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 03 Мая 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» выдал потрясающую серию против «Сакраменто», и как полагается чемпионской команде в решающей седьмой игре серии вовремя включил форсаж, но все равно по отдельным игрокам команды есть большие вопросы.

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    Карри и Томпсон привычно были локомотивом движения, но при этом не стоит недооценивать роль Луни, который был превосходен при черновой работе на протяжении всей серии. А вот Пул непонятно, чем занимался, и вполне может похоронить свой клуб в предстоящих сериях.

    В противостоянии против «Лейкерс» хозяева — фавориты серии и матча. Но гости просто так не отпустят своих соперников и сделают все возможное, чтобы доказать превосходство строй школы.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» откровенно повезло, что «Мемфис» захлестнула череда травм и половина основы была выкошена напрочь.

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    Но это нисколько не умаляется заслуг «озерников», поскольку они приложили максимум усилий, чтобы выглядеть максимально презентабельно против второй команды конференции.

    Леброн, Дэвис и Рассел точно не собираются сливать воду перед действующим чемпионом, и сделают все возможное и невозможное, чтобы победить своего крайне сильного соперника в семи матчах, а может и в более короткой серии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.58, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.63.

    Прогноз: Хозяевам могут быть ещё в эйфории от прохода дальше, поэтому поставим на гостей в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной и очков будет много с двух сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.

    Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.13.

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    «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» поведет в серии после первого матча
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