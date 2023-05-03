Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 03 мая. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» выдал потрясающую серию против «Сакраменто», и как полагается чемпионской команде в решающей седьмой игре серии вовремя включил форсаж, но все равно по отдельным игрокам команды есть большие вопросы.

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Карри и Томпсон привычно были локомотивом движения, но при этом не стоит недооценивать роль Луни, который был превосходен при черновой работе на протяжении всей серии. А вот Пул непонятно, чем занимался, и вполне может похоронить свой клуб в предстоящих сериях.

В противостоянии против «Лейкерс» хозяева — фавориты серии и матча. Но гости просто так не отпустят своих соперников и сделают все возможное, чтобы доказать превосходство строй школы.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» откровенно повезло, что «Мемфис» захлестнула череда травм и половина основы была выкошена напрочь.

Но это нисколько не умаляется заслуг «озерников», поскольку они приложили максимум усилий, чтобы выглядеть максимально презентабельно против второй команды конференции.

Леброн, Дэвис и Рассел точно не собираются сливать воду перед действующим чемпионом, и сделают все возможное и невозможное, чтобы победить своего крайне сильного соперника в семи матчах, а может и в более короткой серии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.58, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.63.

Прогноз: Хозяевам могут быть ещё в эйфории от прохода дальше, поэтому поставим на гостей в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной и очков будет много с двух сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.

Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.13.