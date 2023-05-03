«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» выдал потрясающую серию против «Сакраменто», и как полагается чемпионской команде в решающей седьмой игре серии вовремя включил форсаж, но все равно по отдельным игрокам команды есть большие вопросы.
Карри и Томпсон привычно были локомотивом движения, но при этом не стоит недооценивать роль Луни, который был превосходен при черновой работе на протяжении всей серии. А вот Пул непонятно, чем занимался, и вполне может похоронить свой клуб в предстоящих сериях.
В противостоянии против «Лейкерс» хозяева — фавориты серии и матча. Но гости просто так не отпустят своих соперников и сделают все возможное, чтобы доказать превосходство строй школы.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» откровенно повезло, что «Мемфис» захлестнула череда травм и половина основы была выкошена напрочь.
Но это нисколько не умаляется заслуг «озерников», поскольку они приложили максимум усилий, чтобы выглядеть максимально презентабельно против второй команды конференции.
Леброн, Дэвис и Рассел точно не собираются сливать воду перед действующим чемпионом, и сделают все возможное и невозможное, чтобы победить своего крайне сильного соперника в семи матчах, а может и в более короткой серии.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.58, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.63.
Прогноз: Хозяевам могут быть ещё в эйфории от прохода дальше, поэтому поставим на гостей в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Игра получится результативной и очков будет много с двух сторон.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.
Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.13.