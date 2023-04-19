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    «Бостон» устроит горячий приём сопернику?

    «Бостон» — «Атланта». Прогноз (к. 2.10), ставка на матч плей-офф НБА, 19 апреля 2023 года

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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
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    «Бостон»

    «Бостон» выиграл первую дуэль в противостоянии с «Атлантой» (112:99). Вклад в победу «кельтов» внёс Джейлен Браун, защитник оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

    Успешное возвращение Брауна в строй команды, ранее игрок «Бостон» был в лазарете. Из-за травмы пальца защитник пропустил два поединка в регулярном чемпионате против «Атланты» и «Торонто».

    Продолжается и победная серия команды, которая состоит из чытрё матчей. Помимо выигрыша в матче 1/8 финала, «Бостон» также нанёс поражение «Атланте» (120:114) и дважды обыграл «Торонто» (121:102 и 97:93). Успехи были достигнуты в регулярке.

    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений.

    В прошлом сезоне «бостонские кельты» дошли до финала турнира, где уступила «Голден Стэйт» (2:4 — поражение в сериии). В плей-офф «Бостон» обыграл «Майами» в полуфинале (4:3), «Милуоки» — в четвертьфинале (4:3) и «Бруклин» — в 1/8 (4:0).

    «Атланта»

    «Атланта» проиграла «Бостону» первый матч серии (99:112). Несмотря на поражение в составе «ястребов» стоит отметить Деджанте Маррея. Защитник команды показал третий результат матча, оформив 24 очка, 8 подборов и 6 передач.

    В 1/8 финала «Атланта» пробилась через стадию плей-ин, обыграв «Майами» (116:105). В этой встрече в составе победителей лучшего результата добился Трей Янг. Лидер «Атланты» отправил в кольцо соперника 25 очков.

    В своей конференции «Атланта» заняла восьмое место, одержав победу в 41 матче и столько же встреч проиграла.

    В прошлом сезоне «Атланта» тоже пробивалась в плей-офф через квалификационный турнир. В плей-ин «ястребы» тогда переиграли «Кливленд» (107:101) и «Шарлотт» (132:103). В 1/8 финала турнира «Атланта» проиграла «Майами» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.20, победа «Атланты» — 5.45.

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    Прогноз: «Бостон» дома силён, «Атланте» будет сложно восстановить равновесие на табло. Ожидаем уверенной победы вице-чемпиона.

    Ставка: Фора «Бостона» (-11) с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: В прошлой встрече соперники «Бостон» выиграл с разницей в 13 очков. На данный момент «кельты» могут выиграть с более крупной победой, так как в состав вернулись все ключевые игроки команды.

    Альтернативная ставка: П1 в 16-20 очков с коэффициентом 5.50.

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    «Бостон» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» устроит горячий приём сопернику?
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