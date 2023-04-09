Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Монти Уильямс решил дать отдых всем лидерам клуба перед стартом плей-офф, поэтому «Финикс» проиграл предстоящий поединок, даже не выходя на паркет.

«Санс» слили последний матч против «Лейкерс» и будут заниматься тем же самым против «Клипперс», чтобы вторым было не так обидно.

«Финикс» уже четвертый в своей конференции с 45 победами и 36 поражениями. В игре против «парусников» у хозяев не будет шансов в виду несоответствия составов.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл два последних поединка, однако травмы ведущих игроков все равно не дают спокойствия Лю и его тренерскому штабу.

Джордж не будет принимать участие в последнем поединке регулярного сезона из-за повреждения, а вот остальные играть пока что могут. В последнем матче с «Портлендом» бесподобен был Леонард с 27 очками.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 43 победами и 38 поражениями. Есть шансы провалиться и в плей-ин, но гостям повезло, что хозяева будут играть резервом.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 7.25, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.11.

Прогноз: Хозяева будут играть глубоким резервом, поэтому нет никаких сомнений в победе гостевого клуба.

Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной, поскольку оба клуба дружат с точностью реализуемых с игры бросков

Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.45.