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    Гости легко заберут матч у резерва Финикса?

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Финикс»

    Монти Уильямс решил дать отдых всем лидерам клуба перед стартом плей-офф, поэтому «Финикс» проиграл предстоящий поединок, даже не выходя на паркет.

    «Санс» слили последний матч против «Лейкерс» и будут заниматься тем же самым против «Клипперс», чтобы вторым было не так обидно.

    «Финикс» уже четвертый в своей конференции с 45 победами и 36 поражениями. В игре против «парусников» у хозяев не будет шансов в виду несоответствия составов.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл два последних поединка, однако травмы ведущих игроков все равно не дают спокойствия Лю и его тренерскому штабу.

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    Джордж не будет принимать участие в последнем поединке регулярного сезона из-за повреждения, а вот остальные играть пока что могут. В последнем матче с «Портлендом» бесподобен был Леонард с 27 очками.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 43 победами и 38 поражениями. Есть шансы провалиться и в плей-ин, но гостям повезло, что хозяева будут играть резервом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 7.25, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.11.

    Прогноз: Хозяева будут играть глубоким резервом, поэтому нет никаких сомнений в победе гостевого клуба.

    Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной, поскольку оба клуба дружат с точностью реализуемых с игры бросков

    Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.45.

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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости легко заберут матч у резерва Финикса?
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