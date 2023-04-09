Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Денвер» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» в последних матчах совсем стух и видно, что команда из Колорадо готовится к плей-офф, но может себе позволить, поскольку находится на первом месте в западной конференции.

В последней проигранной встрече «Юте» лидеры играли мало и вообще не было настроения на то, чтобы побеждать. Йокич набрал всего лишь 6 очков, а лучшим в клубе стал Колдуэл-Поуп с 21 баллом.

«Наггетс» могут и не сохранить первую строчку на Западе, если им не удастся обыграть «Сакраменто», а «Мемфис» в своем последнем матче одержит победу.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за четыре последних матча проиграл три и находится также не в лучшем расположении духа. Коллектив из Калифорнии не мог ничего противопоставить «Голден Стэйт» в последнем поединке, а лидеры не добрались со своих средних значений по очкам за сезон.

Лучшими в составе «королей» оказались Лайлз и Мету, которые всего лишь по 15 очков в кольцо соперника отправили.

«Сакраменто» вполне уверенно чувствует себя на третьей строчке запада с разницей побед и поражений в «+15». В последних матчах также результаты неудовлетворительные, но последний матч между этими клубами остался как раз за «королями».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.70, победа «Сакраменто» — 2.35.

Прогноз: «Денвер» в последних матчах явно не похож на тот клуб, который может выигрывать по заказу, н овсе равно имеет неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.70.