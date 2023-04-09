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    «Денвер» — «Сакраменто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Сакраменто»
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    «Денвер»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Денвер» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Денвер»

    «Денвер» в последних матчах совсем стух и видно, что команда из Колорадо готовится к плей-офф, но может себе позволить, поскольку находится на первом месте в западной конференции.

    В последней проигранной встрече «Юте» лидеры играли мало и вообще не было настроения на то, чтобы побеждать. Йокич набрал всего лишь 6 очков, а лучшим в клубе стал Колдуэл-Поуп с 21 баллом.

    «Наггетс» могут и не сохранить первую строчку на Западе, если им не удастся обыграть «Сакраменто», а «Мемфис» в своем последнем матче одержит победу.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за четыре последних матча проиграл три и находится также не в лучшем расположении духа. Коллектив из Калифорнии не мог ничего противопоставить «Голден Стэйт» в последнем поединке, а лидеры не добрались со своих средних значений по очкам за сезон.

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    Лучшими в составе «королей» оказались Лайлз и Мету, которые всего лишь по 15 очков в кольцо соперника отправили.

    «Сакраменто» вполне уверенно чувствует себя на третьей строчке запада с разницей побед и поражений в «+15». В последних матчах также результаты неудовлетворительные, но последний матч между этими клубами остался как раз за «королями».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.70, победа «Сакраменто» — 2.35.

    Прогноз: «Денвер» в последних матчах явно не похож на тот клуб, который может выигрывать по заказу, н овсе равно имеет неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.70.

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    «Денвер» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (4.70), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто из лидеров Запада выйдет победителем?
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