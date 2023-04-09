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    «Даллас» — «Сан-Антонио». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио»
    Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» последним своим проигрышем подписал себе приговор и не попал даже в плей-офф. Матч против «Чикаго» получился совсем слабым, хоть по счету коллектив Кидда проиграл всего лишь три очка.

    В последнем проигранном матче Дончич набрал всего лишь 13 очков и просто опозорился на своем паркете.

    «Маверикс» уже точно закончат сезон на 11 месте, а баланс побед и поражений у них останется все равно отрицательный. Несмотря на семь последних побед в техасском дерби, шансы проиграть «шпорам» есть, и они не самые маленькие.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» за три последних поединка смог выиграть два матча и во вполне оптимистичном настроении собирается дать бой «Далласу».

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    Последний матч «шпоры» проводили не на своем паркете, но номинально считались хозяевами. Но все равно смогли одержать победу над «Портлендом». Больше всех очков набрал Бэйтс-Диоп (25 баллов).

    «Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 21 победа при 59 поражениях. С «Далласом» вполне можно побороться за победу, но будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Далласа» — 1.60, победа «Сан-Антонио» — 2.56.

    Прогноз: Гости имеют шансы на победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Хозяева пробьют индивидуальный тотал весьма уверенно.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 2.03.

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    «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости обыграют расклеившегося соперника?
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