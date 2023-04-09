Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» последним своим проигрышем подписал себе приговор и не попал даже в плей-офф. Матч против «Чикаго» получился совсем слабым, хоть по счету коллектив Кидда проиграл всего лишь три очка.

В последнем проигранном матче Дончич набрал всего лишь 13 очков и просто опозорился на своем паркете.

«Маверикс» уже точно закончат сезон на 11 месте, а баланс побед и поражений у них останется все равно отрицательный. Несмотря на семь последних побед в техасском дерби, шансы проиграть «шпорам» есть, и они не самые маленькие.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» за три последних поединка смог выиграть два матча и во вполне оптимистичном настроении собирается дать бой «Далласу».

Последний матч «шпоры» проводили не на своем паркете, но номинально считались хозяевами. Но все равно смогли одержать победу над «Портлендом». Больше всех очков набрал Бэйтс-Диоп (25 баллов).

«Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 21 победа при 59 поражениях. С «Далласом» вполне можно побороться за победу, но будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Далласа» — 1.60, победа «Сан-Антонио» — 2.56.

Прогноз: Гости имеют шансы на победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Хозяева пробьют индивидуальный тотал весьма уверенно.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 2.03.