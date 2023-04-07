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    Гости смогут одержать важную победу?

    «Филадельфия» — «Майами». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Майами»
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    «Майами»
    Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 07 апреля. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Апреля 2023 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» за четыре последних поединка проиграла всего лишь один раз, и это случилось в позапрошлом матче против «Милуоки».

    В последнем матче «76-е» расправились с мощным Бостоном, а главными творцами той победы снова стали Эмбиида и Харден, которые на двоих оформили 72 очка в кольцо соперника.

    На данный момент у «Филадельфии» 52 победы и 27 поражений. Команда из Пенсильвании на третьей строчке турнирной таблицы конференции и оттуда уже некуда не денется.

    «Майами»

    У «Майами» две победы в двух последних поединках, хотя до этого было три поражения подряд. Споэлстра смог завести своих футболистов, поэтому от предстоящего поединка против сильного соперника можно ждать вполне себе продуктивного баскетбола.

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    В последнем своем матче «Хит» за явным преимуществом переиграли «Детройт», а больше всех геройствовал Джимми Батлер, который оформил 27 очков в кольцо клуба из Мичигана.

    На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 42 победы и 37 поражений. В матче против «Филадельфии» вполне можно и на победу замахнуться при должном уровне везения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.67, победа «Майами» — 2.30.

    Прогноз: Хозяевам уже ничего не нужно от предстоящего поединка, а вот гости вполне могут вырвать победу в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Будет защитные баскетбол от «Майами», поскольку результата превыше всего.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.18.

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    «Филадельфия» — «Майами»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут одержать важную победу?
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