«Филадельфия»
«Филадельфия» за четыре последних поединка проиграла всего лишь один раз, и это случилось в позапрошлом матче против «Милуоки».
В последнем матче «76-е» расправились с мощным Бостоном, а главными творцами той победы снова стали Эмбиида и Харден, которые на двоих оформили 72 очка в кольцо соперника.
На данный момент у «Филадельфии» 52 победы и 27 поражений. Команда из Пенсильвании на третьей строчке турнирной таблицы конференции и оттуда уже некуда не денется.
«Майами»
У «Майами» две победы в двух последних поединках, хотя до этого было три поражения подряд. Споэлстра смог завести своих футболистов, поэтому от предстоящего поединка против сильного соперника можно ждать вполне себе продуктивного баскетбола.
В последнем своем матче «Хит» за явным преимуществом переиграли «Детройт», а больше всех геройствовал Джимми Батлер, который оформил 27 очков в кольцо клуба из Мичигана.
На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 42 победы и 37 поражений. В матче против «Филадельфии» вполне можно и на победу замахнуться при должном уровне везения.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.67, победа «Майами» — 2.30.
Прогноз: Хозяевам уже ничего не нужно от предстоящего поединка, а вот гости вполне могут вырвать победу в предстоящем матче.
Альтернативный прогноз: Будет защитные баскетбол от «Майами», поскольку результата превыше всего.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.18.