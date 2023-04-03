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    «Милуоки» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Филадельфия»
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    «Милуоки»
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 03 апреля. Время — 03:00 по мск. «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» просто провалился в своем последнем поединке против «Бостона» и проиграл тот матч с разницей больше, чем в 40 очков.

    Адетокунбо набрал всего лишь 24 очка, и получил дисквалификацию на предстоящий матч против «Филадельфии».

    «Милуоки» на первой строчке своей конференции с 55 победами и 22 поражениями. В предстоящем поединке без лидера атак будет крайне тяжело, поэтому можно закладываться на ещё одно поражение от пенсильванского клуба.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» после трех поражений подряд постепенно начала восстанавливаться и выиграла два матча подряд. В предстоящем поединке против «Бакс» у подопечных Риверса очень неплохие шансы на победу.

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    В последнем поединке пенсильванская команда обыграла «Торонто», а лучшим по набранным очкам стал Эмбиид с 25 баллами.

    На данный момент у «Филадельфии» 51 победа и 26 поражений. В игре против «Милуоки» гостей не будет ожидать легкая прогулка, поскольку «76-е» настроены решительно, чтобы огорчить «Бакс» ещё один раз за сезон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.50, победа «Филадельфия» — 2.87.

    Прогноз: Хозяева будут играть без лидера в лице Янниса, поэтому шансы гостей на победу резко возрастают.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть результативным.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.06.

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    «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева справятся без Адетокунбо?
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