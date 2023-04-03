Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 03 апреля. Время — 03:00 по мск. «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» просто провалился в своем последнем поединке против «Бостона» и проиграл тот матч с разницей больше, чем в 40 очков.

Адетокунбо набрал всего лишь 24 очка, и получил дисквалификацию на предстоящий матч против «Филадельфии».

«Милуоки» на первой строчке своей конференции с 55 победами и 22 поражениями. В предстоящем поединке без лидера атак будет крайне тяжело, поэтому можно закладываться на ещё одно поражение от пенсильванского клуба.

«Филадельфия»

«Филадельфия» после трех поражений подряд постепенно начала восстанавливаться и выиграла два матча подряд. В предстоящем поединке против «Бакс» у подопечных Риверса очень неплохие шансы на победу.

В последнем поединке пенсильванская команда обыграла «Торонто», а лучшим по набранным очкам стал Эмбиид с 25 баллами.

На данный момент у «Филадельфии» 51 победа и 26 поражений. В игре против «Милуоки» гостей не будет ожидать легкая прогулка, поскольку «76-е» настроены решительно, чтобы огорчить «Бакс» ещё один раз за сезон.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.50, победа «Филадельфия» — 2.87.

Прогноз: Хозяева будут играть без лидера в лице Янниса, поэтому шансы гостей на победу резко возрастают.

Альтернативный прогноз: Матч обещает быть результативным.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.87.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.06.