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    «Хьюстон» — «Детройт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Детройт»
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    «Детройт»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 01 апреля. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года

    «Хьюстон»

    В этом противостоянии сойдутся две худших команды лиги, и предположить чью-то победу предельно тяжело. «Хьюстон» не побеждает уже семь матчей подряд, но как раз в матче против «Детройта» ему вполне по силам будет выиграть.

    В последнем поединке техасский клуб не смог ничего противопоставить «Бруклину», а лучшим по набранным очкам оказался Кевин Портер-младший, с 31 очком на балансе.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 59 поражений. Но две последние очные встречи против «Детройта» коллектив Сайласа выиграл. Ему вполне по силам одержать и третью победу подряд.

    «Детройт»

    «Детройт» превратился в ту команду, которая не может оказывать сопротивления буквально никому не только из-за слабости состава, а ещё и по причине того, что все, кто хоть как-то умеет играть в баскетбол, на данный момент травмированы.

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    Семь последних матчей проиграны, но в последнем проведенном мачте против «Оклахомы» коллектив Кейси уступил своему сопернику всего лишь одно очко. Самым результативным у клуба из Мичигана оказался Айви с 24 очками в активе.

    У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 60 поражениями. В игре против «Милуоки» можно будет побороться за победу, но даже это считается неимоверно сложным действием.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Хьюстона» — 1.53, победа «Детройта» — 2.76.

    Прогноз: Игра на два результата, но больше шансов победить все же у хозяев.

    Альтернативный прогноз: Игра будет «низовой», поскольку процент попадания с игры у обоих клубов оставляет желать лучшего.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.11.

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    «Хьюстон» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто из аутсайдеров прервет проигрышную серию?
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