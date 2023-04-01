Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 01 апреля. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

В этом противостоянии сойдутся две худших команды лиги, и предположить чью-то победу предельно тяжело. «Хьюстон» не побеждает уже семь матчей подряд, но как раз в матче против «Детройта» ему вполне по силам будет выиграть.

В последнем поединке техасский клуб не смог ничего противопоставить «Бруклину», а лучшим по набранным очкам оказался Кевин Портер-младший, с 31 очком на балансе.

У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 59 поражений. Но две последние очные встречи против «Детройта» коллектив Сайласа выиграл. Ему вполне по силам одержать и третью победу подряд.

«Детройт»

«Детройт» превратился в ту команду, которая не может оказывать сопротивления буквально никому не только из-за слабости состава, а ещё и по причине того, что все, кто хоть как-то умеет играть в баскетбол, на данный момент травмированы.

Семь последних матчей проиграны, но в последнем проведенном мачте против «Оклахомы» коллектив Кейси уступил своему сопернику всего лишь одно очко. Самым результативным у клуба из Мичигана оказался Айви с 24 очками в активе.

У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 60 поражениями. В игре против «Милуоки» можно будет побороться за победу, но даже это считается неимоверно сложным действием.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Хьюстона» — 1.53, победа «Детройта» — 2.76.

Прогноз: Игра на два результата, но больше шансов победить все же у хозяев.

Альтернативный прогноз: Игра будет «низовой», поскольку процент попадания с игры у обоих клубов оставляет желать лучшего.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.11.